Gizem Karaca göğüs dekolteli poz verdi! "Türkiye'nin en güzel kadını"

Geçtiğimiz günlerde İzmir’deki lüks evi gündemde uzun süre kalan Gizem Karaca yeni filminin galasına katıldı. Ünlü oyuncu galaya iddialı tarzı ile damga vurdu. Galanın ardından sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaşan Gizem Karaca güzelliğiyle adeta nefes kesti.

30 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri "Bahar Candan pozları", "Türkiye'nin en güzel kadını", "Bu güzellik halis mi", "Nazar değecek korkuyorum" "Şahanesiniz" yorumlarında bulundu.

Fotoğrafları beğenenler arasında Cansu Tosun, İrem Derici, Rabia Soytürk ve İlayda Alişan da yer aldı.

Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gizem Karaca'nın Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunuyor.