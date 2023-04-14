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Gizem Karaca göğüs dekolteli poz verdi! "Türkiye'nin en güzel kadını"

13.04.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj gibi dizilerde rol alan Gizem Karaca yeni filmi Özür Dilerim’in galasına iddialı tarzı ile damga vurdu. Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak gibi oyuncularla rol alan Gizem Karaca ceketinin içerisine bikini üstü giyip önünü açtı.

Gizem Karaca göğüs dekolteli poz verdi! "Türkiye'nin en güzel kadını"

Geçtiğimiz günlerde İzmir’deki lüks evi gündemde uzun süre kalan Gizem Karaca yeni filminin galasına katıldı. Ünlü oyuncu galaya iddialı tarzı ile damga vurdu. Galanın ardından sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaşan Gizem Karaca güzelliğiyle adeta nefes kesti.

gizem-karaca-göğüs-dekolteli-poz

30 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri "Bahar Candan pozları", "Türkiye'nin en güzel kadını", "Bu güzellik halis mi", "Nazar değecek korkuyorum" "Şahanesiniz" yorumlarında bulundu.

gizem-karaca

Fotoğrafları beğenenler arasında Cansu Tosun, İrem Derici, Rabia Soytürk ve İlayda Alişan da yer aldı.

gizem-karaca-dekolte

Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti.

gizem-karaca-poz

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gizem Karaca'nın Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunuyor.

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Gizem Karaca Oyuncu Oğuzhan Koç yaşında

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