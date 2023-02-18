Gizem Karaca, Hazal Subaşı ve Melek Mosso depremzedeler için harekete geçti! Ünlü isimlerden alkış toplayan hareket

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu zor günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek veriyor. Destek veren ünlüler arasında Gizem Karaca, Hazal Subaşı ve Melek Mosso da yerini aldı. AHBAP’ın Hatay’daki yardım çalışmalarına katılan ünlü isimler depremzedeler için tek yürek oldu...

Binnur Kaya, Melek Mosso, Hazal Subaşı, Gizem Karaca ve Ecem Erkek, AHBAP’ın Hatay’daki yardım çalışmalarına katıldı. Ünlü sanatçılar gönüllülerle birlikte köyleri gezerek yetkililerden bilgiler aldılar.

DEPREMZEDELERE YEMEK DAĞITTILAR

Gizem Karaca, Hazal Subaşı ve Melek Mosso AHBAP’ın Hatay’daki yardım çadırında depremzedelere yemek dağıttı. O anlar Haluk Levent'in Twitter hesabından paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ünlü isimlerin o görüntüleri büyük beğeni topladı ve sosyal medyada yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle;

Rabbim sizlerden hepinizden razı olsun iyiki varsınız.

Elinize yüreğinize emeğinize sağlık olsun Allah razı olsun.

Emeğinize yüreğinize sağlık.

İyi ki varlar..iyi ki varsınız!

Allah razı olsun depremzedelere bir nebzede olsa yardım eden herkesten

Hepsi çok değerli hepsi iyi ki var....



