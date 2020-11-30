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Gizem Karaca organik tarıma başladı

30.11.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Gizem Karaca organik tarıma başladı

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmasının ardından İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, bu süreçte organik tarıma başladı. Karaca, evinin bahçesinden yeşil soğan topladığı kareleri "Yeşil bir başparmağım var" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

2011 Miss Turkey ikincisi Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmasının ardından İzmir'e yerleşti.

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Koronavirüs salgını sebebiyle günlerini önlem amaçlı evinde karantinada geçiren Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi.

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Bu süreçte organik tarıma başlayan Karaca, bahçesine domates, biber, salatalık, soğan ve patlıcan ekmeyi de ihmal etmedi.

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Oyuncu, evinin bahçesinden yeşil soğan topladığı kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Gizem Karaca'nın "Yeşil bir baş parmağım var" notunu düştüğü gönderileri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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