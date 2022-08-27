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Gizemli mor bulutlar panik yarattı! Sebebi herkesi şaşırttı

27.08.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili'nin Pozo Almonte bölgesinin sakinleri Pazar sabahı ilginç bir olaya tanıklık ettiler. Şehrin üzerinde oldukça alçak konumlanmış mor bir bulutla uyanan vatandaşlar, alarma geçti ve yerel yetkililere durumu bildirdiler. Duruma ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilirken, yetkililer bulutun yerel bir madendeki pompa arızasından kaynaklandığını söylüyor.

Gizemli mor bulutlar panik yarattı! Sebebi herkesi şaşırttı

Gizemli bulutların Twitter'da yayınlanan fotoğrafları, evlerin ve iş yerlerinin üzerinde ufuk çizgisi boyunca uzanan mor sis kümesini gözler önüne serdi. Şili'nin Tarapaca Bölgesi başkan yardımcısı Christian Ibanez, “Bu olayın çark pompasının motorunun arızalanmasından kaynaklandığını gösteren bir inceleme yapıyoruz” diye bildirdi.

48 SAAT İZLEDİLER

Yetkililer bulutu 48 saat izledikten sonra, Saltpeter and Iodine şirketine ait Cala Cala madeninde iyot buharının dışarı sızmasına neden olan bir pompa arızasından kaynaklandığını iddia ettiler. Durumu, iyotun gaz halinde ısıtıldığında mor renge dönmesiyle açıkladı.

TIBBİ BİR SORUN GÖRÜLMEDİ

Tarapaca Bölgesi temsilcisi Daniel Quinteros, bulutla ilgili hiçbir tıbbi sorunun bildirilmediğini iddia etti. Quinteros, şirketin ilgili yönetmeliklere ve çevresel konularda verdiği taahhütlere uymamasına ilişkin şikayeti değerlendirebilmek için Çevre Müfettişliği ile de temas halinde olduklarını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Şili
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