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'Gizemli yol'a gelip, deneme yapıyorlar! Büyük ilgi görüyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 01.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yolda yer alan 200 metrelik 'gizemli yol' ilgi görüyor. Yolun başında kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olunduğunu duyanlar, buraya gelip, deneme yapıyor.

'Gizemli yol'a gelip, deneme yapıyorlar! Büyük ilgi görüyor

Kentte özellikle hafta sonları yaklaşık 200 metrelik yolda araçlarıyla olacaklara tanıklık etmek isteyenler, bölgede zaman zaman yer bulmakta güçlük çekiyor. Belediye tarafından 'Gizemli yol başlangıcı' yazılı tabelanın yanındaki diğer tabelada ise '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.

'Gizemli yol'u görmek için Diyarbakır'dan geldiğini aktaran Semra Çetin, "Böyle bir yol var, dendi biz de geldik; ama şaşırdık ve anlam veremedik. Neye bağlayacağımızı da çözemedik. Metalik bir şey mi var aşağıda yoksa göz yanılması mı, bilemedik. Herkes gibi biz de şaşırdık.

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Bizim için gerçekten ilginç bir deneyim oldu. Bazı arkadaşlarımız buna inanmamıştı. Birebir olayı yaşayınca çok heyecanlandılar. Elbet burası için bir bilimsel açıklaması vardır. O açıklamanın da buraya yazılması lazım. Okuyup, bilinçlenmek isterdik" diye konuştu.

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Bazı kişiler ise yola su dökerek ya da top bırakarak, eğitimin ne tarafa doğru olduğunu çözmeye çalıştı.

ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü enerji sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor; ama rampa aşağı bir yol" demişti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
gizemli yol Erzurum palandöken

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