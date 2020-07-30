Gizlenmiş altınlar, adaya varan tüneller... İşte İstanbul'un en ilginç şehir efsaneleri!

20 milyona yakın nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi olan İstanbul, her sene milyonlarca turisti ağırlıyor. Tarih boyunca ağırladığı medeniyetlerin izlerini hala koruyan şehrin silüetini oluşturan tarihi yapıların geneli Fatih semtinde bulunur. Ayasoyfa, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı, Kız Kulesi, koruları ile gez gez bitmeyen İstanbul için birçok ilginç şehir efsanesi bulunur.
İSTANBUL İÇİN EN İLGİNÇ ŞEHİR EFSANELERİ
HALİÇ VE ALTINLAR
Bir dönem kirli bir havaya sahip olmasıyla gündeme gelen Haliç, gerçek anlamda çok kötü kokuyordu. Bu kirliliğin çevresindeki fabrikaların atıklarından kaynaklandığı bilinmekteydi. O dönem halk arasında dönen efsaneye göre Japonlar Haliç'in dibindeki altınları alırlarsa temizleme işlemini yapabileceklerdi ve bu nedenle Türkiye'nin kabul etmediği söyleniyordu. Yıllar içerisinde Haliç temizlendi ve doğal olarak dibinden altın veya değerli maden çıkmadı.
KIZ KULESİ VE YILANLAR
Bizans İmparatorluğu döneminde imparatorun bir kızı olur ve kızını eğitmek için bilginleri görevlendirir. Bilginlerden birisi imparatora kızının 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından ısırılarak zehirleneceğini söyledi. İmparator bundan etkilenir ve boğazın ortasına kızını korumak için küçük bir ada yaptırır. 18 yaşına giren kız adada korunaklı bir yerdeyken üzüm sepetine yerleşerek gelen bir yılan tarafından ısırılarak ölür. Bu efsaneye ithafen Türkler adaya Kız Kulesi ismini koyar. Şu an Üsküdar'a bağlı olan Kız Kulesi her gün ziyaretçi akınına uğruyor.
YEREBATAN SARNICI
İstanbul'un altında tüneller olduğu ve bu tünellere Yerebatan Sarayı içerisindeki gizli bölmelerden ulaşılabildiği düşünülüyordu. Hatta bu dehlizlerin Marmara Denizi'nin altında da bulunduğu ve Kınalı Ada'ya kadar ulaştığı sanılıyordu. Kapalıçarşı'nın gümüş işlemesi ile uğraşan dükkanlarının altından da dehlizlere ulaşım sağlandığı düşünülmüş. Ayrıca bu yerlerde işe başlayanlara kimseye bahsetmemeleri için Kuran-ı Kerim'e el bastırıldığı rivayet edilir.
AYASOFYA EFSANESİ
Kubbesine kadar inşası devam eden Ayasofya'nın kubbesi para bittiği için bir müddet yapılamaz ve bir genç, imparatora bir teklif ile gelir. Genç, İmparator Iustinianos'a verebildiği kadar katır vermesini ister. Bunu neden istediğini anlamadığı için başta reddeden imparator gencin teklifini kırmaz ve kabul eder. Genç, katırlara altınları yükleyerek şehre gelir. Bu altınları şehrin dışındaki bir sarayın hazinesinden alıp getiren genç bunu imparatora anlattıktan sonra ortadan kaybolur. Ayasofya'nın güzelliğini yakından deneyimleyenler büyülenirken bu rivayetleri sıkça duymuştur.
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