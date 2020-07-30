Gizlenmiş altınlar, adaya varan tüneller... İşte İstanbul'un en ilginç şehir efsaneleri!

20 milyona yakın nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi olan İstanbul, her sene milyonlarca turisti ağırlıyor. Tarih boyunca ağırladığı medeniyetlerin izlerini hala koruyan şehrin silüetini oluşturan tarihi yapıların geneli Fatih semtinde bulunur. Ayasoyfa, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı, Kız Kulesi, koruları ile gez gez bitmeyen İstanbul için birçok ilginç şehir efsanesi bulunur.

İSTANBUL İÇİN EN İLGİNÇ ŞEHİR EFSANELERİ

HALİÇ VE ALTINLAR

Bir dönem kirli bir havaya sahip olmasıyla gündeme gelen Haliç, gerçek anlamda çok kötü kokuyordu. Bu kirliliğin çevresindeki fabrikaların atıklarından kaynaklandığı bilinmekteydi. O dönem halk arasında dönen efsaneye göre Japonlar Haliç'in dibindeki altınları alırlarsa temizleme işlemini yapabileceklerdi ve bu nedenle Türkiye'nin kabul etmediği söyleniyordu. Yıllar içerisinde Haliç temizlendi ve doğal olarak dibinden altın veya değerli maden çıkmadı.

KIZ KULESİ VE YILANLAR

Bizans İmparatorluğu döneminde imparatorun bir kızı olur ve kızını eğitmek için bilginleri görevlendirir. Bilginlerden birisi imparatora kızının 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından ısırılarak zehirleneceğini söyledi. İmparator bundan etkilenir ve boğazın ortasına kızını korumak için küçük bir ada yaptırır. 18 yaşına giren kız adada korunaklı bir yerdeyken üzüm sepetine yerleşerek gelen bir yılan tarafından ısırılarak ölür. Bu efsaneye ithafen Türkler adaya Kız Kulesi ismini koyar. Şu an Üsküdar'a bağlı olan Kız Kulesi her gün ziyaretçi akınına uğruyor.