Gizli cevheri Taffarel buldu, Galatasaray'a son hediyesi: Lucas Perri! Sarı-Kırmızılılar'ın 12 yıllık çınarı Muslera'dan kaleyi o devralacak

Galatasaray'ın 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan kadrosun kattığı ve 12 yıldır Sarı-Kırmızılılar'ın en istikrarlı isimlerinden olan ve an itibariyle 37 yaşında olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kariyerinin sonuna yaklaşırken Galatasaray'da yeni kaleci arayışları da uzun bir süredir devam ediyor.

Muslera'nın yerine yeni bir isim arayışlarına giren Galatasaray'da kulübün efsane isimlerinden olan Claudio Taffarel'den yönetime sürpriz bir öneri geldi.

TAFFAREL'DEN LUCAS PERRI ÖNERİSİ

Galatasaray'ın UEFA Kupası kazandığı dönemde kalesini koruyan ve takımda antrenör olarak da çalışan Claudio Taffarel, Brezilyalı bir kaleciyi önerdi. Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Perri, Muslera sonrası olası adaylardan. Galatasaray yönetimi oyuncuyu takibini sürdürüyor.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

2022 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen 25 yaşındaki kaleci, son yıllarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Brezilyalı kaleci 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin Euro'ya transfer oldu. Şimdiki değeri ise 5 milyon Euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.

Güney Amerika elemeleri için Brezilya Milli Takımı'na çağrılan başarılı kaleci, forma şansı bulamadı.





