SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Gizli cevheri Taffarel buldu, Galatasaray'a son hediyesi: Lucas Perri! Sarı-Kırmızılılar'ın 12 yıllık çınarı Muslera'dan kaleyi o devralacak

Gizli cevheri Taffarel buldu, Galatasaray'a son hediyesi: Lucas Perri! Sarı-Kırmızılılar'ın 12 yıllık çınarı Muslera'dan kaleyi o devralacak

06.12.2023 08:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezon hem ligde hem Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerlerken, gelecek planlarına da hız kesmeden devam ediyor. Gündemin ilk sırasında 2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve 37 yaşına gelmesi nedeniyle kariyerinin sonuna yaklaşan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın en az onun kadar güven veren bir kaleci ile doldurmak olan Sarı-Kırmızılılar'a eski kalecisi Taffarel'den sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan kadrosun kattığı ve 12 yıldır Sarı-Kırmızılılar'ın en istikrarlı isimlerinden olan ve an itibariyle 37 yaşında olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kariyerinin sonuna yaklaşırken Galatasaray'da yeni kaleci arayışları da uzun bir süredir devam ediyor.

Muslera'nın yerine yeni bir isim arayışlarına giren Galatasaray'da kulübün efsane isimlerinden olan Claudio Taffarel'den yönetime sürpriz bir öneri geldi.

TAFFAREL'DEN LUCAS PERRI ÖNERİSİ

5773acd818c7735be84ca490

Galatasaray'ın UEFA Kupası kazandığı dönemde kalesini koruyan ve takımda antrenör olarak da çalışan Claudio Taffarel, Brezilyalı bir kaleciyi önerdi. Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Perri, Muslera sonrası olası adaylardan. Galatasaray yönetimi oyuncuyu takibini sürdürüyor.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

1753585261-643d92500ee2c

2022 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen 25 yaşındaki kaleci, son yıllarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Brezilyalı kaleci 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin Euro'ya transfer oldu. Şimdiki değeri ise 5 milyon Euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.

Güney Amerika elemeleri için Brezilya Milli Takımı'na çağrılan başarılı kaleci, forma şansı bulamadı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Trabzonsporlu'dan G.Saray taraftarını kızdıran sözler!Eski Trabzonsporlu'dan G.Saray taraftarını kızdıran sözler!
İşte 'Süper Kupa' bilet fiyatları! Güncel kur ile...İşte 'Süper Kupa' bilet fiyatları! Güncel kur ile...
Canlı yayına katıldı, ağlamaktan gözleri şişti! Wanda Nara: "Çok fazla zamanım yok"Canlı yayına katıldı, ağlamaktan gözleri şişti! Wanda Nara: "Çok fazla zamanım yok"
Anahtar Kelimeler:
Claudio Taffarel son dakika galatasaray kaleci muslera taffarel Şampiyon yaşında yıllık sezon kulübün
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji 21 il için ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodlu uyarı verdi! 'Kar yağışı da görülebilecek'

Meteoroloji 21 il için ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kodlu uyarı verdi! 'Kar yağışı da görülebilecek'

Türkiye'ye geldi, 24 saat geçmeden yakalandı!

Türkiye'ye geldi, 24 saat geçmeden yakalandı!

Canlı yayına katıldı, ağlamaktan gözleri şişti! Wanda Nara: "Çok fazla zamanım yok"

Canlı yayına katıldı, ağlamaktan gözleri şişti! Wanda Nara: "Çok fazla zamanım yok"

Gizli cevheri Taffarel buldu! İşte G.Saray'a son hediyesi

Gizli cevheri Taffarel buldu! İşte G.Saray'a son hediyesi

İşte 'Süper Kupa' bilet fiyatları! Güncel kur ile...

İşte 'Süper Kupa' bilet fiyatları! Güncel kur ile...

Skandal ortaya çıktı! Fransız devi, konser yüzünden küme düşebilir

Skandal ortaya çıktı! Fransız devi, konser yüzünden küme düşebilir

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.