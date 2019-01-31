Gizli gizli bu teknolojiyi kullanmışlar! ABD'de korkunç iddia!

orkun.inanc orkun.inanc
DÜNYA  | 31.01.2019 05:11 | Son Güncelleme

New York başta olmak üzere ABD’deki bir çok eyaletteki hapishanelerde, ‘ses takip sistemi’ kapsamında mahkumların ‘ses izleri’ni toplayan teknolojilerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Gizli gizli bu teknolojiyi kullanmışlar! ABD'de korkunç iddia!

Adliye, cezaevleri, istihbarat gibi konular üzerine yoğunlaşan internet haber portalları The Appeal ve The Intercept’in ortaklaşa hazırladığı araştırma haberde, hapishane yetkililerinin birçok eyalette yüz binlerce mahkumun ses izlerini kendilerinden habersiz veya baskıyla büyük ölçekli biyometrik veritabanlarına kaydettikleri bildirildi.

KİŞİLERİN KİMLİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN KULLANMIŞLAR

Haberde söz konusu teknolojilerin, mahkumların ‘ses izlerini’ biyometrik dijital veritabanlarına kaydederek bilgisayar algoritmaları ile hapisane içi ve dışı yapılan telefon görüşmelerinde kişilerin kimliğini belirlemek için kullanıldığı kaydedildi.

Yetkililer, New York, Teksas, Florida, Arkansas, Arizona, Connecticut gibi eyaletlerde kullanıldığı ortaya çıkan ‘ses tanıma teknoloji’sinin hapisanelerde güvenliği ve sahtekarlığı önlemek için kullanıldığını savundu.

İnsan hakları ve sivil toplum savunucuları ise biyometrik veritabanının şeffaf olmadığını ve rızaya dayanmadığını vurgulayarak, toplanan verilerin hapisane dışındaki amaçlar için de kullanabileceği riskine dikkat çektiler.

New York Adli Yardımlaşma Derneği dijital inceleme avukatı Jerome Greco, söz konusu teknolojinin endişe verici olduğunu söyleyerek, “Eğer ailenizde suça karışmış biri varsa ve sizin suçla bir alakanız yoksa, niye sizin bilgileriniz hükümet soruşturmalarında kullanılsın?” diye tepki gösterdi.

SES İZLERİ KALICI OLARAK SİSTEMDE ARŞİVLENEBİLİYOR

Ses tanıma teknolojisi, kişilerin ses tonlarındaki ayırt edici fiziksel özellikleri inceleyerek çalışıyor. Programın algoritması, veritabanında saklanan “ses izleri”nin bir bilgisayar modelini oluşturuyor ve gelecekte kaydedilebilecek diğer ses kayıtları ile karşılaştırarak kimlik tesbiti üzerine analiz yapabiliyor.

İlk defa askeri alanda istihbarat amaçlı oluşturulan ses tanıma sisteminin, istihbarat birimlerince El Kaide gibi terrorist örgüt elemanlarının seslerini ABD içi ve dışına yapılan milyonlarca telefon konuşması arasından ayırt ve takip edebilmek için kullanıldığı ifade edilen haberde, ses tanıma sistemlerinin son yıllarda hapisane teknoloji şirketleri olan Securus ve Global Tel Link tarafından ABD yargı bölgelerine de pazarlanmaya başlandığına dikkat çekildi.

Mahkum hakları savunucuları, hapisane yetkililerinin mahkumlar, aileleri veya kamuoyu katkısı ve çoğu zaman bilgisi olmadan ses izi veritabanı oluşturduklarına vurgu yaparak, mahkumlara ses izlerini biyometrik veritabanına kaydetmeleri için de baskı yapıldığını ve toplanan ses izlerinin kalıcı olarak sistemde arşivlendiğini ifade etti.

"TRUMP'IN AMERİKASINDA GÖKYÜZÜNÜN SINIRI YOK"

New York’taki Sing Sing hapisanesinden 33 yaşındaki Martin Garcia, birçok mahkumun söz konusu sistemden haberi dahi olmadığını belirterek, “Mahkumlarla konuştukları için aileleri de mi suçlu oluyor? Bana göre, burada ilişkiler suçlanıyor. Bazıları veritabanına konulmamak için benimle temas etmekten çekinebilir.” dedi.

Programın gizli tutulmasından dolayı ülke çapında ses biyometrik veritabanına ne kadar kişinin kayıt olduğunun kapsamlı bir şekilde belgelenemediği belirtilen haberde, ancak en az 200 bin mahkumun ses izinin çıkarıldığının tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ses tanıma teknolojisinin kullanıldığı kesinleşen eyaletlerdeki ilgili hapisanelerde yaklaşık 400 bin mahkumun olduğu not edilerek, New York Hapishane makamları ile çalışan Securus şirketinin verilerinden hareketle, 20 milyon telefon görüşmesinin arşivlenebileceği bilgisi kaydedildi.

Adlı Yardımlaşma Derneği'nden avukat Greco, söz konusu kayıtların hapisane dışındaki amaçlar için de kullanılabileceğine işaret ederek, “Bunun için Trump’ın Amerikası'nda gökyüzünün sınırı yok.” şeklinde konuştu. (AA)

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Uyarılar peş peşe geliyor! 3 kişi donarak hayatını kaybetti!Uyarılar peş peşe geliyor! 3 kişi donarak hayatını kaybetti!
Böylesini duymadınız! İnsan ve timsah nehirde karşı karşıya geldi ve...Böylesini duymadınız! İnsan ve timsah nehirde karşı karşıya geldi ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Hapishane abd ses izleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki

Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki

Sosyal medya onu konuşuyor! Hareketiyle fenomen oldu

Sosyal medya onu konuşuyor! Hareketiyle fenomen oldu

Antalya'yı işgal ediyorlar! 'Mutlaka önlem alınmalı' uyarısı

Antalya'yı işgal ediyorlar! 'Mutlaka önlem alınmalı' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Migren diye ameliyata girdi! Ağzından çıkan ise...

Migren diye ameliyata girdi! Ağzından çıkan ise...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İki kadın yasağı deldi!

İki kadın yasağı deldi!

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD son 25 yılın en soğuk günleri! 3 kişi donarak hayatını kaybetti!

Uyarılar peş peşe geliyor! 3 kişi donarak hayatını kaybetti!

Filipinler'de bir adam oğluna saldıran timsahı ısırdı!

Böylesini duymadınız! İnsan ve timsah nehirde karşı karşıya geldi ve...

Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki

Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki

Kendini Lord Voldemort diye tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Kurbanlarını amansızca taciz ediyordu! Lord Voldemort döndü!

Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

NASA, Bennu isimli göktaşının en net fotoğrafını paylaştı

En net fotoğrafı yayımlandı! Hızla dünyaya geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.