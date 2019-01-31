Gizli gizli bu teknolojiyi kullanmışlar! ABD'de korkunç iddia!

İnsan hakları ve sivil toplum savunucuları ise biyometrik veritabanının şeffaf olmadığını ve rızaya dayanmadığını vurgulayarak, toplanan verilerin hapisane dışındaki amaçlar için de kullanabileceği riskine dikkat çektiler.

Yetkililer, New York, Teksas, Florida, Arkansas, Arizona, Connecticut gibi eyaletlerde kullanıldığı ortaya çıkan ‘ses tanıma teknoloji’sinin hapisanelerde güvenliği ve sahtekarlığı önlemek için kullanıldığını savundu.

Haberde söz konusu teknolojilerin, mahkumların ‘ses izlerini’ biyometrik dijital veritabanlarına kaydederek bilgisayar algoritmaları ile hapisane içi ve dışı yapılan telefon görüşmelerinde kişilerin kimliğini belirlemek için kullanıldığı kaydedildi.

Adliye, cezaevleri, istihbarat gibi konular üzerine yoğunlaşan internet haber portalları The Appeal ve The Intercept’in ortaklaşa hazırladığı araştırma haberde, hapishane yetkililerinin birçok eyalette yüz binlerce mahkumun ses izlerini kendilerinden habersiz veya baskıyla büyük ölçekli biyometrik veritabanlarına kaydettikleri bildirildi.

New York Adli Yardımlaşma Derneği dijital inceleme avukatı Jerome Greco, söz konusu teknolojinin endişe verici olduğunu söyleyerek, “Eğer ailenizde suça karışmış biri varsa ve sizin suçla bir alakanız yoksa, niye sizin bilgileriniz hükümet soruşturmalarında kullanılsın?” diye tepki gösterdi.

SES İZLERİ KALICI OLARAK SİSTEMDE ARŞİVLENEBİLİYOR

Ses tanıma teknolojisi, kişilerin ses tonlarındaki ayırt edici fiziksel özellikleri inceleyerek çalışıyor. Programın algoritması, veritabanında saklanan “ses izleri”nin bir bilgisayar modelini oluşturuyor ve gelecekte kaydedilebilecek diğer ses kayıtları ile karşılaştırarak kimlik tesbiti üzerine analiz yapabiliyor.

İlk defa askeri alanda istihbarat amaçlı oluşturulan ses tanıma sisteminin, istihbarat birimlerince El Kaide gibi terrorist örgüt elemanlarının seslerini ABD içi ve dışına yapılan milyonlarca telefon konuşması arasından ayırt ve takip edebilmek için kullanıldığı ifade edilen haberde, ses tanıma sistemlerinin son yıllarda hapisane teknoloji şirketleri olan Securus ve Global Tel Link tarafından ABD yargı bölgelerine de pazarlanmaya başlandığına dikkat çekildi.