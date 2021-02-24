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Gizlice çekilen cinsellik videoları ifşa olan Georgia Harrison sosyal medyayı terk etti

24.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Gizlice çekilen cinsellik videoları ifşa olan Georgia Harrison sosyal medyayı terk etti

Eski sevgilisi tarafından gizlice çekilen cinsel ilişki görüntülerinin, sosyal medyada yayınlanmasından sonra büyük bir psikoljik çöküş içine giren Georgia Harrison, sosyal medya trollerinin sürekli bu görüntüleri mesaj olarak attıklarını, olanlara artık katlanamadığı için Instagram hesabını kapattığını söyledi.

İngiltere’nin en çok izlenen reality şov programı olan 'Love Island (Aşk Adası)' yarışmacısı Georgia Harrison, eski erkek arkadaşı Stephen Bear'ı gizlice videolarını çekmek ve ekran görüntülerini tanıdıklarına göstermekle suçlamıştı.

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Videoları sosyal medyada yayılan Harrison, trollerin kazanmasına izin vermeyeceğini ve bir süre sonra sosyal medyaya geri döneceğini söylerek, hesaplarını kapattı.

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Harrison, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu: "Hakkımda gerçekleri ve neler yaşadığımı anlatacağım uygun zamanın gelmesini dört gözle bekliyorum."
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"Özel hayatımın hiç bir gizliliği kalmadı. Yaşadığım bu olaylara katlanamadığım için sosyal medya ve telefonumu bir süre kapatıyorum."

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"Bana ulaşmak isteyenler annem veya menajerimle iletişime geçsin."

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Harrison ile cinsel ilişkiye girerken gizli bir şekilde video kaydına alan ve görüntüleri arkadaşlarına yollayan eski sevgili Stephen Bear, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

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