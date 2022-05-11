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Gizlice göğüs estetiği yaptırmakla suçlanmıştı! Kendall Jenner sütyensiz şekilde poz verdi

11.05.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki ünlü model Kendall Jenner, hayranları tarafından gizlice göğüs estetiği yaptırmakla suçlanıyor. Ünlü manken transparan olarak giyindiği ve göğüslerini gösteren bir fotoğrafına çok sayıda 'estetik' eleştirili yorum almıştı. Jenner, tepkilere karşılık estetiksiz halini kanıtlamak için sütyensiz bir fotoğrafını daha paylaştı.

Gizlice göğüs estetiği yaptırmakla suçlanmıştı! Kendall Jenner sütyensiz şekilde poz verdi

Kardashians'ın yıldızı ünlü model Kendall Jenner, hayranları tarafından göğüs estetiği yaptırmakla suçlanıyor. Ünlü isim, geçtiğimiz hafta ata binmiş olduğu ve sütyensiz şekilde çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

KENDAL JENNER GİZLİCE ESTETİK YAPTIRDI İDDİASI!

Göğüslerini gösteren bir fotoğrafına çok sayıda 'estetik' eleştirili yorum alan isim geçtiğimiz gün ise ufak beyaz bikiniyle poz vermişti.

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Ailenin şovundan ve kız kardeşi Kylie'nin makyaj işbirliğinden görüntüler yayınlandığından beri Kendall'ın gizli bir göğüs estetiği yaptırdığına dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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Hayranların Kendall'ın "birkaç" göğüs estetiği yaptırdığı iddia etmesinin yanında ve farkın göze fazlaca çarptığı da söyleniyor.

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"BAHSE GİRERİM GERÇEK DEĞİLLER"

Instagram'da konuyla ilgili bir eleştirmen göğüslerin sahte olduğunu iddia ederken, başka bir hayran ise "Gönderini gördüğümde doğrudan buraya bunu söylemek için geldim. Harika görünüyorlar ama evet, bahse girerim gerçek değiller" yorumunda bulundu.

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Bir takipçi ise güzel yıldıza "Kesinlikle. Vücuduna göre çok büyükler ve hiçbir göğüs o kadar yuvarlak olamaz." yorumunda bulundu.

SUÇLAMALARA KARŞI SÜTYENSİZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI!

Ünlü model ise, suçlamalar sonrası eleştirilere yanıt olarak sütyensiz şekilde giydiği kısa bluzla bir fotoğrafını yayınladı.

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Kendall Jenner
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