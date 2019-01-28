Glass zirveye demirledi

Eleştirmenlerden çok parlak yorumlar almayan M. Night Shyamalan imzalı Glass, her şeye rağmen ABD box office listesindeki yerini korumaya devam etti. Film, on günde dünya genelinde 162,7 milyon dolar hasılata erişmeyi başardı. İşte ABD hafta sonu gişe listesi...
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