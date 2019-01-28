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Glass zirveye demirledi

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SİNEMA TV  | 28.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

M. Night Shyamalan'ın yeni filmi Glass, ABD’deki gişe listesinde gösterimdeki ikinci haftasında da zirveyi kimseye kaptırmadı.

Eleştirmenlerden çok parlak yorumlar almayan M. Night Shyamalan imzalı Glass, her şeye rağmen ABD box office listesindeki yerini korumaya devam etti. Film, on günde dünya genelinde 162,7 milyon dolar hasılata erişmeyi başardı. İşte ABD hafta sonu gişe listesi...

Glass zirveye demirledi

Dragon Ball Super: Broly

Dragon Ball Super: Broly
3,60 milyon dolar

Escape Room (Ölümcül Labirent)

Escape Room (Ölümcül Labirent)
4,275 milyon dolar

Serenity

Serenity
4,80 milyon dolar

A Dog’s Way Home (Sadık Dostum)

A Dog’s Way Home (Sadık Dostum)
5,22 milyon dolar

Green Book (Yeşil Rehber)

Green Book (Yeşil Rehber)
5,41 milyon dolar

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
6,15 milyon dolar

Kral Olacak Çocuk (The Kid Who Would Be King)

Kral Olacak Çocuk (The Kid Who Would Be King)
7,25 milyon dolar

Aquaman

Aquaman
7,35 milyon dolar

Olacak İş Değil (The Upside)

Olacak İş Değil (The Upside)
12,24 milyon dolar

Glass

Glass
19,05 milyon dolar
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Anahtar Kelimeler:
ABD box office gişe listesi M. Night Shyamalan Glass

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