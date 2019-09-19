Mynet Trend

Global Firepower deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.09.2019 08:07 | Son Güncelleme

Global Firepower, en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeleri açıkladı. Listede Türkiye'de yer aldı. İşte yayınlanan listeye göre 2019 yılında NATO’nun en güçlü askeri güçleri...

Global Firepower tarafından, NATO üyesi ülkelerin ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik seviyeleri, savunma bütçeleri, gibi kriterlerini göz önüne alarak her sene yapılan 'en güçlü deniz kuvvetleri' sıralaması açıklandı.

Hazırlanan listede, Türkiye'nin askeri gücü ve hem AB üyesi hem de G7 üyesi olan ülkelerin üzerinde yer alması dikkat çekti.

Almanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, bakın listede kaçıncı sıraya oturdu.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Sıcaklıklar düşüyor, yağış kapıda!Sıcaklıklar düşüyor, yağış kapıda!
Korkunç olay! Çocuğunun gözleri önünde bıçakladıKorkunç olay! Çocuğunun gözleri önünde bıçakladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nato deniz kuvvetleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Polis gürültü şikayetiyle gitmişti! 108 kişiyle karşılaşınca...

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Sıcaklıklar düşüyor, yağış kapıda!

Korkunç olay! Çocuğunun gözleri önünde bıçakladı

Korkunç olay! Çocuğunun gözleri önünde bıçakladı

21 yerinden bıçakladığı eski karısını "öldü" diye bırakmış!

21 yerinden bıçakladığı eski karısını "öldü" diye bırakmış!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 300 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 300 bin TL

Tam bin 500 yıllık! Koruma altına alındı: Heyecanlandıran olay

Tam bin 500 yıllık! Koruma altına alındı: Heyecanlandıran olay

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.