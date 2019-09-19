Global Firepower deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?

Global Firepower tarafından, NATO üyesi ülkelerin ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik seviyeleri, savunma bütçeleri, gibi kriterlerini göz önüne alarak her sene yapılan 'en güçlü deniz kuvvetleri' sıralaması açıklandı.
Hazırlanan listede, Türkiye'nin askeri gücü ve hem AB üyesi hem de G7 üyesi olan ülkelerin üzerinde yer alması dikkat çekti.
Almanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, bakın listede kaçıncı sıraya oturdu.
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