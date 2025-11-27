Global Influencerlar Türkiye’yi 1.3 milyar kişiye tanıttı

TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle geçtiğimiz günlerde “Greetings From Türkiye With Turkish Airlines” ağırlama projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında, dijital platformlarda toplamda 250 milyonun üzerinde takipçiye sahip yaklaşık 100 influencer Türkiye’de misafir edildi. Bu kapsamlı kampanya, bugüne kadar düzenlenen en çok platformlu influencer çalışması olarak konumlandırıldı.

Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest ve Google Maps üzerinde paylaşılan binlerce içerik sayesinde proje toplamda 1.3 milyar görüntülenmeye ulaşarak güçlü bir global tanıtım etkisi yarattı.

Türkiye’nin Lezzet ve Seyahat Mirası Dünya Sahnesinde

TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle geçtiğimiz günlerde “Greetings From Türkiye With Turkish Airlines” ağırlama projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında, dijital platformlarda toplamda 250 milyonun üzerinde takipçiye sahip yaklaşık 100 influencer Türkiye’de misafir edildi. Bu kapsamlı kampanya, bugüne kadar düzenlenen en çok platformlu influencer çalışması olarak konumlandırıldı.

Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest ve Google Maps üzerinde paylaşılan binlerce içerik sayesinde proje toplamda 1.3 milyar görüntülenmeye ulaşarak güçlü bir global tanıtım etkisi yarattı. profiller olarak yer aldı. Influencerların kategorilerine göre özelleştirilen deneyim noktaları, her destinasyonun kültürel, doğal ve gastronomik değerlerinin güçlü bir şekilde vurgulanmasını sağladı.

Türkiye Tanıtımında Tarihi Başarı: 16.4 Milyon EUR Değerinde Global Etki

Proje, bugüne kadar düzenlenen en çok platformlu influencer kampanyası olarak konumlandırıldı. Kampanya kapsamında 3.968 Instagram story, 470 Instagram postu, 138 TikTok videosu ve 7 YouTube videosu paylaşıldı.

İçerikler Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest ve Google Maps üzerinden geniş bir kitleye ulaştı ve toplamda 1.3 milyar görüntülenmeye erişildi. Üretilen içeriklerin %14’ü YouTube, TikTok ve Instagram’da kalıcı içerikler olarak yayımlandı, böylece kampanyanın görünürlüğü sürdürülebilir hâle getirildi. Kampanya ayrıca 16.4 milyon EUR kazanılmış medya değerine (EMV) ulaşarak uluslararası ölçekte yüksek etki yarattı.