Glutensiz beslenenler için alternatif yemek tarifi önerileri

Gluten intoleransı veya çölyak hastalığı gibi nedenlerle glutensiz bir diyet uygulayanlar için yemek yapmak bazen yaratıcı olmayı gerektirebilir. Glutensiz beslenenler için oldukça çeşitli ve lezzetli yemek seçenekleri mevcut. Glutensiz bir beslenme tarzına uygun, pratik ve keyifli yemek tariflerine buradan ulaşabilirsiniz. İşte hem sağlıklı hem de lezzetli yemeklerle dolu glutensiz tarifler...
Glutensiz kinoa salatası için gerekli malzemeler;
1 su bardağı kinoa
2 su bardağı su veya sebze suyu
1 büyük salatalık
1 büyük domates
1/4 demet taze maydanoz
1/4 demet taze nane
1/4 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı limon suyu
Tuz ve karabiber
Glutensiz kinoa salatası yapılışı;
Afiyet olsun!
Glutensiz kinoalı ve sebzeli tavuk yemeği için gerekli malzemeler;
2 su bardağı pişmiş kinoa
2 tavuk göğsü
1 büyük havuç
1 büyük kırmızı biber
1 büyük sarı biber
1/2 su bardağı bezelye
2 diş sarımsak,
2 yemek kaşığı glutensiz soya sosu
1 yemek kaşığı susam yağı
Tuz ve karabiber
Taze yeşil soğan (isteğe bağlı)
Glutensiz kinoalı ve sebzeli tavuk yemeği yapılışı;
Glutensiz puding için gerekli malzemeler;
1 litre süt
1 adet yumurta
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı kakao
4 yemek kaşığı glutensiz un
3 yemek kaşığı şeker
Tereyağı
Glutensiz puding yapılışı;
Afiyet olsun!