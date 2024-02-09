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    4. Glutensiz beslenenler için alternatif yemek tarifi önerileri

    Glutensiz beslenenler için alternatif yemek tarifi önerileri

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.02.2024 08:46 | Son Güncelleme:
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    Glutensiz bir diyet sürdürenler için lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlamak bazen zorlayıcı olabilir. Gluten içermeyen bir beslenme tarzı aslında birçok lezzetli alternatife kapı açar. Glutensiz beslenenler için alternatif yemek tarifi önerilerini derledik. Bu tarifler, hem besleyici hem de damak tadınıza hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

    Gluten intoleransı veya çölyak hastalığı gibi nedenlerle glutensiz bir diyet uygulayanlar için yemek yapmak bazen yaratıcı olmayı gerektirebilir. Glutensiz beslenenler için oldukça çeşitli ve lezzetli yemek seçenekleri mevcut. Glutensiz bir beslenme tarzına uygun, pratik ve keyifli yemek tariflerine buradan ulaşabilirsiniz. İşte hem sağlıklı hem de lezzetli yemeklerle dolu glutensiz tarifler...

    GLUTENSİZ KİNOA SALATASI TARİFİ

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    Glutensiz kinoa salatası için gerekli malzemeler;

    1 su bardağı kinoa
    2 su bardağı su veya sebze suyu
    1 büyük salatalık
    1 büyük domates
    1/4 demet taze maydanoz
    1/4 demet taze nane
    1/4 su bardağı zeytinyağı
    2 yemek kaşığı limon suyu
    Tuz ve karabiber

    Glutensiz kinoa salatası yapılışı;

    • Kinoayı iyice yıkayın ve suyla birlikte bir tencereye koyun. Kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve quinoanın suyunu çekene kadar pişirin.
    • Pişen kinoayı soğumaya bırakın.
    • Soğuyan kinoayı büyük bir kaseye alın ve doğranmış sebzeleri ekleyin.
    • Zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
    • Servis yapmadan önce salatayı buzdolabında en az bir saat dinlendirin.

    Afiyet olsun!

    KİNOALI VE SEBZELİ TAVUK TARİFİ

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    Glutensiz kinoalı ve sebzeli tavuk yemeği için gerekli malzemeler;

    2 su bardağı pişmiş kinoa
    2 tavuk göğsü
    1 büyük havuç
    1 büyük kırmızı biber
    1 büyük sarı biber
    1/2 su bardağı bezelye
    2 diş sarımsak,
    2 yemek kaşığı glutensiz soya sosu
    1 yemek kaşığı susam yağı
    Tuz ve karabiber
    Taze yeşil soğan (isteğe bağlı)

    Glutensiz kinoalı ve sebzeli tavuk yemeği yapılışı;

    • Bir tavada susam yağını ısıtın ve doğranmış tavukları ekleyip pişirin.
    • Tavuklar hafifçe kızarana kadar pişirin ve sonra doğranmış sebzeleri ve sarımsağı ekleyin.
    • Sebzeler yumuşayıncaya kadar soteleyin.
    • Pişmiş kinoayı ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın.
    • Glutensiz soya sosu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
    • İsteğe bağlı olarak taze yeşil soğan ile süsleyerek servis yapın.

    GLUTENSİZ PUDİNG TARİFİ

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    Glutensiz puding için gerekli malzemeler;
    1 litre süt
    1 adet yumurta
    1 paket vanilya
    2 yemek kaşığı kakao
    4 yemek kaşığı glutensiz un
    3 yemek kaşığı şeker
    Tereyağı

    Glutensiz puding yapılışı;

    • Glutensiz puding yapımında tereyağı dışındaki tüm malzemeleri karıştırıp ocağa almalısınız.
    • Bu malzemeleri kısık ateşte karıştırarak pişirin.
    • Puding karışımı kaynamadan önce biraz tereyağı ekleyip iyice eriyene kadar karıştırın ve kaplara boşaltın.
    • Soğuduktan sonra buzdolabına alın.
    • Glutensiz pudingi soğuk olarak servis edip üzerini donmuş kırmızı meyvelerle, fındık veya fıstıkla süsleyebilirsiniz.

    Afiyet olsun!

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    Gluten tarif yemek tarifi
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