Glutensiz ekmek olur mu diyenlere birbirinden lezzetli tarifler...

Birbirinden lezzetli 3 glutensiz ekmek tarifi ile sevdiklerinizi ve misafirlerinizi şaşırtın. İşte sizin için hazırladığımız 3 glutensiz ekmek tarifi...
GLUTENSİZ EKMEK
Malzemeler:
2 su bardağı glutensiz un
250 ml ılık su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
10 gr yaş maya
Üzeri için:
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Hazırlanışı:
Karıştırma kabına glutensiz unu eleyin.
Elinizle unun ortasına bir çukur açtıktan sonra yaş mayayı, yağı ve tuzu ekleyin.
Ilık suyu da yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurmayı sürdürün.
Hamuru yağlı kağıt serilmiş baton kek kalıbına alın ve yoğurt ile sıvı yağı karıştırarak üzerine sürün.
Ekmek hamurunu mayalanması için oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin.
GLUTENSİZ BAZLAMA
Malzemeler:
1,5 su bardağı tapyoka nişastası
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (zeytinyağı veya tereyağı da kullanabilirsiniz)
Yarım bardak Hindistan cevizi sütü
3 yemek kaşığı bira mayası
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kuru kekik
1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye
Hazırlanışı:
Hamur karıştırma kabına tapyoka nişastasını koyun ve sıvı malzemeleri hazırlarken bir kenara alın.
Hindistan cevizi sütü, yağ ve tuzu bir kaba alıp ocakta kaynatın ve bu sıvı karışıma nişastayı ekleyin.
Malzemeleri bir kaşık yardımıyla karıştırın ve 5 dakika dinlenmeye bırakın.
Bira mayası, kekik ve biberiyenin yarısını hamura katın ve homojen bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Önceden ısıttığınız, bazlamayı pişireceğiniz tepsiyi fırından alın ve hamuru 1/2 cm kalınlığında olacak şekilde bu kapta yaydırın. Fırına vermeden önce bazlamanın üzerine kalan biberiye ile biraz zeytinyağı ve iri taneli tuzu serpiştirin.
GLUTENSİZ MISIR EKMEĞİ
Malzemeler:
Çeyrek su bardağı glutensiz un
3/4 su bardağı mısır unu
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri
1 yumurta
Yarım bardak + 2 yemek kaşığı süt
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı vanilya esansı
Yarım çay kaşığı deniz tuzu
Hazırlanışı:
Glutensiz un, mısır unu, kabartma tozu, tuz ve Hindistan cevizi şekerini bir kabın içinde karıştırın.
Ayrı bir kabın içinde; süt, yumurta, Hindistan cevizi yağı, bal vanilyayı karıştırın.
Sıvı karışımı kuru malzemelere ekleyin ve nemli bir hamur elde edene kadar karıştırın.
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