Glutensiz ekmek olur mu diyenlere birbirinden lezzetli tarifler...

Hamur karıştırma kabına tapyoka nişastasını koyun ve sıvı malzemeleri hazırlarken bir kenara alın.

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (zeytinyağı veya tereyağı da kullanabilirsiniz)

Hamuru yağlı kağıt serilmiş baton kek kalıbına alın ve yoğurt ile sıvı yağı karıştırarak üzerine sürün.

Ilık suyu da yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurmayı sürdürün.

Elinizle unun ortasına bir çukur açtıktan sonra yaş mayayı, yağı ve tuzu ekleyin.

Birbirinden lezzetli 3 glutensiz ekmek tarifi ile sevdiklerinizi ve misafirlerinizi şaşırtın. İşte sizin için hazırladığımız 3 glutensiz ekmek tarifi...

Hindistan cevizi sütü, yağ ve tuzu bir kaba alıp ocakta kaynatın ve bu sıvı karışıma nişastayı ekleyin.

Malzemeleri bir kaşık yardımıyla karıştırın ve 5 dakika dinlenmeye bırakın.

Bira mayası, kekik ve biberiyenin yarısını hamura katın ve homojen bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Önceden ısıttığınız, bazlamayı pişireceğiniz tepsiyi fırından alın ve hamuru 1/2 cm kalınlığında olacak şekilde bu kapta yaydırın. Fırına vermeden önce bazlamanın üzerine kalan biberiye ile biraz zeytinyağı ve iri taneli tuzu serpiştirin.

Son olarak bazlamayı ısıttığınız 260 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişirin.

GLUTENSİZ MISIR EKMEĞİ

Malzemeler:

Çeyrek su bardağı glutensiz un

3/4 su bardağı mısır unu

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri

1 yumurta

Yarım bardak + 2 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı vanilya esansı

Yarım çay kaşığı deniz tuzu

2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: