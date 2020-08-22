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Glutensiz ekmek olur mu diyenlere birbirinden lezzetli tarifler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Glutene alerjisi olan çölyak hastaları için ekmek tüketmek ve alternatif ekmek tarifleri bulmak zaman zaman zor olabilir. Siz de gluten içermeyen pratik ekmek tarifi arayanlardansanız, bu yazımız sizin için faydalı olacaktır. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz 3 farklı glutensiz ekmek tarifini sizin için hazırladık.

Glutensiz ekmek olur mu diyenlere birbirinden lezzetli tarifler...

Birbirinden lezzetli 3 glutensiz ekmek tarifi ile sevdiklerinizi ve misafirlerinizi şaşırtın. İşte sizin için hazırladığımız 3 glutensiz ekmek tarifi...

GLUTENSİZ EKMEK

Malzemeler:

  • 2 su bardağı glutensiz un

  • 250 ml ılık su

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 10 gr yaş maya

  • Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı:

  • Karıştırma kabına glutensiz unu eleyin.

  • Elinizle unun ortasına bir çukur açtıktan sonra yaş mayayı, yağı ve tuzu ekleyin.

  • Ilık suyu da yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurmayı sürdürün.

  • Hamuru yağlı kağıt serilmiş baton kek kalıbına alın ve yoğurt ile sıvı yağı karıştırarak üzerine sürün.

  • Ekmek hamurunu mayalanması için oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin.

  • Ekmeği önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar pişirin.

GLUTENSİZ BAZLAMA

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı tapyoka nişastası

  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (zeytinyağı veya tereyağı da kullanabilirsiniz)

  • Yarım bardak Hindistan cevizi sütü

  • 3 yemek kaşığı bira mayası

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı kuru kekik

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

  • Hamur karıştırma kabına tapyoka nişastasını koyun ve sıvı malzemeleri hazırlarken bir kenara alın.

  • Hindistan cevizi sütü, yağ ve tuzu bir kaba alıp ocakta kaynatın ve bu sıvı karışıma nişastayı ekleyin.

  • Malzemeleri bir kaşık yardımıyla karıştırın ve 5 dakika dinlenmeye bırakın.

  • Bira mayası, kekik ve biberiyenin yarısını hamura katın ve homojen bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • Önceden ısıttığınız, bazlamayı pişireceğiniz tepsiyi fırından alın ve hamuru 1/2 cm kalınlığında olacak şekilde bu kapta yaydırın. Fırına vermeden önce bazlamanın üzerine kalan biberiye ile biraz zeytinyağı ve iri taneli tuzu serpiştirin.

  • Son olarak bazlamayı ısıttığınız 260 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişirin.

    • GLUTENSİZ MISIR EKMEĞİ

    Malzemeler:

    • Çeyrek su bardağı glutensiz un

    • 3/4 su bardağı mısır unu

    • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri

    • 1 yumurta

    • Yarım bardak + 2 yemek kaşığı süt

    • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

    • 1 çay kaşığı kabartma tozu

    • Yarım çay kaşığı vanilya esansı

    • Yarım çay kaşığı deniz tuzu

    • 2 yemek kaşığı bal

    Hazırlanışı:

    • Glutensiz un, mısır unu, kabartma tozu, tuz ve Hindistan cevizi şekerini bir kabın içinde karıştırın.

    • Ayrı bir kabın içinde; süt, yumurta, Hindistan cevizi yağı, bal vanilyayı karıştırın.

    • Sıvı karışımı kuru malzemelere ekleyin ve nemli bir hamur elde edene kadar karıştırın.

    • Dinlenen hamuru, yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye alın ve önceden ısıttığınız 220 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.

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