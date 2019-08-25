Gmail ile yazım yanlışı yapmak zorlaşıyor

Yazım hatası düzelten yapay zeka, teknoloji dünyasına yabancı değil. Microsoft uzun zamandır ofis yazılımlarında bu teknolojiyi kullanıyordu. Google de ücretsiz sunduğu online ofis hizmeti Docs için yapay zeka düzeltmesini bir süredir kullanmaya başlamıştı.

Ancak şimdi Google’ın e-mail servisi de yapay zekanın kontrolü ile imla hatalarını düzeltecek. Kullanıcı isterse bu özelliği kapatarak, e-posta metninin kontrolünü tamamen kendi eline alabilecek.

Google şimdilik bu yeni yapay zeka kontrolünü “yavaşça” dünyaya açmaya hazırlanıyor. İlk aşamada profesyonel/kurumsal e-posta hesaplarında görülmesi beklenen yapay zeka kontrolünün aylar içinde tüm dünyada ve tüm dillerde hizmete girmesi bekleniyor.

Öte yandan servisi ilk kullanacak hesaplar 22 Eylül’den itibaren e-posta yazarken, yazım düzeltmesi uyarısı aldıklarını görebilirler. Kişisel kullanım içinse bu hizmetin ne zaman yayına gireceği şimdilik açıklanmış değil.

Waymo filosu yapay zeka araştırmacılarının emrinde

