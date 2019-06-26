Göbeğinizi dümdüz edecek en doğal detoks suyu

Her gün, bilinçli ya da bilinçsiz vücudumuza kimyasal içeren yiyecekleri alırız ve ne yazık ki bu durum ilerleyen aşamalarda çeşitli hastalıklara neden olabilir. Vücudu temizlemek için detoks yapmak hiç de fena bir fikir değildir.

Bu hazırlayacağınız detoks suyu sayesinde hem vücudunuzu kimyasallardan arındırabilir hem de dümdüz bir karna merhaba diyebilirsiniz;

Malzemeler

500 ml hindistan cevizi suyu

1 dilim karpuz

10 adet nane yaprağı

3 adet limon dilimi

Nasıl hazırlanır?

Karpuzu ezin ve Hindistan cevizi suyu ile karıştırın.

İçine nane yapraklarını ve limon dilimlerini ekleyin.

Hazırladığınız karışımı buzdolabında bir gece bekletin.

Soğuk bir şekilde içebilirsiniz.

Karışımı ara öğün zamanında tüketebilirsiniz.

Detoks yaptığınız sürece diyetiniz de oldukça önem taşıyor. Bu aşamada yediklerinizi kontrol altında tutmalı, kızarmış yiyeceklerden ve karbonhidrat tüketiminden kaçınmalısınız. Herhangi bir rahatsızlığınız varsa, detoks yapmadan önce doktora danışmanız gerekmektedir.



