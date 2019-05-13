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Göbek deliğini aldırıp sevgilisine hediye etti! 4 yıl sonra ise...

gizemino gizemino
YAŞAM  | 13.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

Meksika'da Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara yaşayan bir genç kız ailesi dış görünütüsünü eleştiriyor diye onlardan intikam alma amacıyla büyük bir değişime girdi. Ama asıl olay değişim sırasında ve sonrasında yaptığı o sıra dışı ve bir o kadar korkunç hareket...

Göbek deliğini aldırıp sevgilisine hediye etti! 4 yıl sonra ise...

Meksika'da yaşayan 23 yaşındaki Paulina Casillas Landeros, ailesinden bir nevi intikam almak için ilginç bir yöntem denedi.

Ailesinin dış görüntüsünü sürekli eleştirdiği ve onu o şekilde kabul etmedikleri için komple bir değişime girdiğini belirten Paulina Casillas Landeros, kendini insan görüntüsünden çıkarmak için ve aslında ailesinden çok farklı olduğunu onlara göstermek için göbek deliğini aldırdı.

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2015 yılında yaptığı bu hareket size ilginç geldiyse bir de aldırdığı göbek deliğiyle ne yaptığını görün! Genç kadın ağrılı bir ameliyata girerek göbek deliğini aldırdı ve sevgilisine hediye etti.

Paulina Casillas, çevredekilerin yaşam tarzını onaylanmamasından rahatsızlık duyduğunda "Bizi insan yapan şey" olduğu için göbek deliğini çıkarmaya karar verdiğibni ancak aradan 4 yıl geçtikten sonra sevgilisinden ayrılınca, 'Seni seviyorum' mesajıyla birlikte verdiği hediyeden pişmanlık duyduğunu belirtti.

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Öte yandan göbek deliğini aldırdığı için hareketlerinin çok kısıtlandığını vurgularken şunları söyledi: "Erkek arkadaşıma çok aşıktım. Benim en büyük ilham kaynağımdı. Ona göbek deliğimi 'seni seviyorum' notuyla verdim. Ama şimdi dönüp bakıyorum da ne kadar aptalca bir hareketmiş. Tek isteğim ailemle bağımı bu şekilde koparmaktı ama zamanı geri alsam bir daha böyle bir şey yapmam. Ailemle aram hep kötüydü ama bu yaptığım saçma asi bir hareket" dedi.

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Genç kadının sıradışı davranışları sadece göbek deliğini aldırmasından ibaret değil...

Genç kadın, daha önce de dilini ayırmış ve omurgasının iki tarafına piercing yaptırmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
göbek deliğini aldırmak Paulina Casillas Landeros

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