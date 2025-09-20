Göbek deliğini gören bir daha baktı! Çinli atlet Li Peng herkesi şaşırttı: Nedeni sağlık değil binlerce yıllık inanç!

Çinli atlet Li Peng, 35 kilometrelik yürüyüş yarışında piste çıktı. 2:43:29’luk kişisel derecesiyle dördüncü sırada yarışı bitiren Peng, kürsüyü kaçırdı ama bir şekilde gündem olmayı başardı. Çinli atlet kapattığı göbek deliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÖBEK DELİĞİNİ PEMBE BANTLA KAPATTI

Yarışın başından sonuna kadar göbek deliğini kapattığı pembe bantla tüm gözleri üzerine çeken atletin, bunu yapma sebebi merak konusu olmuştu.

SEBEBİ SAĞLIK DEĞİL, İNANÇ

Özellikle Çinli yürüyüşçülerin zaman zaman göbek deliğini bu şekilde kapatmasının ardında ise sağlık değil köklü kültürel bir inanç var.

Marca'da yer alan habere göre; Çin toplumunda göbek, vücuda kötü enerjilerin girdiği bir kapı olarak görülüyor.

Sporcular ise yarış sırasında bu bölgeyi kapatarak iyi enerjilerini korumaya çalışıyor.

YALNIZCA ÇİNLİLERE ÖZGÜ DEĞİL

Nefes'te yer alan habere göre; göbeği kapatma ya da enerjiye yönelik uygulamalar sadece Çinli sporcularla sınırlı değil.

İspanyol yürüyüşçü Maria Vasco da renklerin ve ışık titreşimlerinin ruhsal, zihinsel ve bedensel dengeyi sağladığına inanan kromoterapi yöntemine başvurmuştu.

Vasco’nun yarışmalarda sakrum ve göbek bölgesine kırmızı ve mor renkte yonca yerleştirdiği biliniyor.