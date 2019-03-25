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Göbek kordonu neden geç kesilmelidir? Kordon kesilmesi için en doğru zaman nedir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 25.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

Gebelikten doğum anına kadar olan sürede anne babalar sancılı ve zor bir sürecin ardından bebeklerini kollarına aldıklarında sadece sağlıklı olmasını düşünürler ve bunun için ne gerekiyorsa yaparlar. Peki bebeğinizin göbek kordonunun biraz daha geç kesilmesinin bir çok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

Göbek kordonu neden geç kesilmelidir? Kordon kesilmesi için en doğru zaman nedir?

Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Kudret Erkenekli, göbek kordonunun geç kesilmesinin yararları hakkında bilgi verdi.

GÖBEK KORDONUNU KESMEK İÇİN EN AZ 30 SANİYE BEKLENMELİ

Bebekler doğduktan sonra, plasenta ve göbek kordonu büzüşmeye başlayarak yeni doğana kan pompalar. Kan basıncı dengelendiğinde, kordondaki atımlar durmakta ve bebeğe kan aktarımı sona ermektedir. Doğadaki hayvan doğumlarında doğal olarak kordondaki tüm kan yavruya geçmektedir. İnsanlarda özellikle hastanede doğum artışıyla birlikte erken kordon kesilmesi başlamıştır. Kordon kesilmesi için en doğru zaman nedir? Doğum anından hemen sonra, annesinin kucağına verilen bebeğin göbek kordonu atışı, birkaç dakika beklenildiğinde kendiliğinden sona ermektedir. Kordondaki atış bittikten sonra penslenip kesildiğinde, yani yaklaşık 30 saniye ile 5 dakika arasında beklenmesiyle kordondaki tüm kan bebeğe geçer. Bunun bebeğe birçok faydası bulunmaktadır.

1-Göbek kordonunun geç kesilmesi, kan hacmini ve hemoglobin konsantrasyonunu artırmaktadır. Özellikle demir eksikliği anemisini önemli oranda azalttığı, böylece anemiye bağlı yan etkilerden bebeği koruduğu da bilinmektedir.

2-Bebeğin doğumla birlikte akciğerine gelen fazla kan sayesinde dünyaya adaptasyonu kolaylaşmaktadır.

3-Erken doğumlarda kordonu kesmenin 30 saniye geciktirilmesi bile özellikle prematüre bebeklerde organ hasarını azaltmaktadır.

4-Zamanından önce doğan bebeklerde kalp karıncığı içindeki kanama olasılığını ve kan nakli gereksinimini azaltmaktadır.

5-Bağışıklık, sinir, kardiyovasküler ve solunum sistemlerinin gelişmesinde önemli rol oynayan kök hücrelerin artışında etkilidir. Kök hücre yoğunluğu hayatın hiçbir anında fetüs kanında olduğu kadar fazla değildir.

6-Çocuğun ileride demir depolarının dolu olacağı düşünülmektedir ve aynı zamanda çocuğun nörogelişimi de kordonun geç kesilmesiyle olumlu yönde etkilenecektir.

Genel durumu iyi olmayan ve direk resüsitasyon (canlandırma) gereken bir bebekte bile milking (sağma) yöntemi ile kordonun bebeğe doğru sıvazlanmasıyla mümkün olduğunca kordon kanının bebeğe geçmesi sağlanmalıdır. Bir bebeğin dünyaya geliş anında ona verilebilecek en güzel hediye kordon kanıdır.

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Anahtar Kelimeler:
göbek kordonu doğum

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