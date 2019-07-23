YEMEK

Göbek yağlarını eritme konusunda iddialı olan 10 içecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 23.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Daha sağlıklı, daha ince ve daha enerji dolu olmanıza yardımcı olacak 10 içecek tarifini sizler için hazırladık, buyursunlar.

Göbek yağlarını eritme konusunda iddialı olan 10 içecek

Son zamanlarda göbeğiniz çıktıysa ve hızlıca ondan kurtulmak istiyorsanız bu içeceklerden faydalanabilirsiniz. Üstelik her bir yudumda sağlık ve enerji de sizinle beraber olacak.

Yağ kaybını hızlandırır: Salatalık içeceği
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Malzemeler:
1 adet salatalık
1 demet maydanoz
1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil
1 yemek kaşığı aloe vera suyu
1/2 bardak su

Yapılışı:
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Homojen bir karışım elde etmeye özen gösterin. Bir ay boyunca her sabah kahvaltıdan önce içebilirsiniz. Bir ayın ardından bir hafta ara vermelisiniz. İhtiyacınız olursa tekrar bu içeceği diyetinize dahil edebilirsiniz.

Armut ve adaçayı içeceği
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Malzemeler:
10 yaprak taze adaçayı
250 ml armut suyu
250 ml maden suyu
1 adet armut
1 adet yeşil limon
Göz kararı buz

Yapılışı:
Limonu ve armudu küpler halinde dilimleyin ve bir sürahiye koyun. Mutfak robotunda buzları kırın. İçine armut suyunu, maden suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın. Ardından bu karışımı sürahiye alın ve içine adaçayı yapraklarını da ilave edip 30 dakika bekletin. Süzdükten sonra içebilirsiniz.

Enerji verir: Limonlu karışım
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Malzemeler:
5 adet limon
1 litre maden suyu
Taze nane yaprakları
Buz

Yapılışı:
4 adet limonun suyunu sıkın. Bir sürahinin içinde limon suyu ve maden suyunu karıştırın. Son kalan limonu dilimleyip sürahinin içine koyun. Buz ve nane yapraklarını da ilave edip hazır hale getirebilirsiniz.

Baharatlı Hint içeceği
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Malzemeler:
4 adet limon
1 yemek kaşığı taze zencefil
Nane yaprakları
Bu
2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:
Limonların suyunu sıkın. Şekeri bir tavada suyla karıştırın ve eriyene kadar kaynatın. Rendelenmiş zencefili de şeker karışımına ekleyin. 2, 3 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın ve soğumasını bekleyin.
Şurup soğuduktan sonra bir sürahi içinde 4 bardak su, limon suyu ile hepsini karıştırın. İçerken bardaklara nane yapraklarını ilave edebilirsiniz.

Ananas suyu

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Malzemeler:
1 litre maden suyu
1 adet limon
2 adet ananasın suyu
Nane

Yapılışı:
Ananas suyunu maden suyuyla birlikte karıştırın.
Büyük bir sürahiye alın ve içine limon dilimlerini ekleyin.
Son olarak taze nane yapraklarını karışımın içine ekleyin.
Servis yaparken taze ananas dilimleriyle süsleyebilirsiniz.

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