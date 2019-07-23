Göbek yağlarını eritme konusunda iddialı olan 10 içecek

Son zamanlarda göbeğiniz çıktıysa ve hızlıca ondan kurtulmak istiyorsanız bu içeceklerden faydalanabilirsiniz. Üstelik her bir yudumda sağlık ve enerji de sizinle beraber olacak.

Yağ kaybını hızlandırır: Salatalık içeceği



Malzemeler:

1 adet salatalık

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı aloe vera suyu

1/2 bardak su

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Homojen bir karışım elde etmeye özen gösterin. Bir ay boyunca her sabah kahvaltıdan önce içebilirsiniz. Bir ayın ardından bir hafta ara vermelisiniz. İhtiyacınız olursa tekrar bu içeceği diyetinize dahil edebilirsiniz.

Armut ve adaçayı içeceği



Malzemeler:

10 yaprak taze adaçayı

250 ml armut suyu

250 ml maden suyu

1 adet armut

1 adet yeşil limon

Göz kararı buz

Yapılışı:

Limonu ve armudu küpler halinde dilimleyin ve bir sürahiye koyun. Mutfak robotunda buzları kırın. İçine armut suyunu, maden suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın. Ardından bu karışımı sürahiye alın ve içine adaçayı yapraklarını da ilave edip 30 dakika bekletin. Süzdükten sonra içebilirsiniz.