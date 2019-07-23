Göbek yağlarını eritme konusunda iddialı olan 10 içecek

Son zamanlarda göbeğiniz çıktıysa ve hızlıca ondan kurtulmak istiyorsanız bu içeceklerden faydalanabilirsiniz. Üstelik her bir yudumda sağlık ve enerji de sizinle beraber olacak.
Yağ kaybını hızlandırır: Salatalık içeceği
Malzemeler:
1 adet salatalık
1 demet maydanoz
1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil
1 yemek kaşığı aloe vera suyu
1/2 bardak su
Yapılışı:
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Homojen bir karışım elde etmeye özen gösterin. Bir ay boyunca her sabah kahvaltıdan önce içebilirsiniz. Bir ayın ardından bir hafta ara vermelisiniz. İhtiyacınız olursa tekrar bu içeceği diyetinize dahil edebilirsiniz.
Armut ve adaçayı içeceği
Malzemeler:
10 yaprak taze adaçayı
250 ml armut suyu
250 ml maden suyu
1 adet armut
1 adet yeşil limon
Göz kararı buz
Yapılışı:
Limonu ve armudu küpler halinde dilimleyin ve bir sürahiye koyun. Mutfak robotunda buzları kırın. İçine armut suyunu, maden suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın. Ardından bu karışımı sürahiye alın ve içine adaçayı yapraklarını da ilave edip 30 dakika bekletin. Süzdükten sonra içebilirsiniz.
Enerji verir: Limonlu karışım
Malzemeler:
5 adet limon
1 litre maden suyu
Taze nane yaprakları
Buz
Yapılışı:
4 adet limonun suyunu sıkın. Bir sürahinin içinde limon suyu ve maden suyunu karıştırın. Son kalan limonu dilimleyip sürahinin içine koyun. Buz ve nane yapraklarını da ilave edip hazır hale getirebilirsiniz.
Baharatlı Hint içeceği
Malzemeler:
4 adet limon
1 yemek kaşığı taze zencefil
Nane yaprakları
Bu
2 yemek kaşığı toz şeker
Yapılışı:
Limonların suyunu sıkın. Şekeri bir tavada suyla karıştırın ve eriyene kadar kaynatın. Rendelenmiş zencefili de şeker karışımına ekleyin. 2, 3 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın ve soğumasını bekleyin.
Şurup soğuduktan sonra bir sürahi içinde 4 bardak su, limon suyu ile hepsini karıştırın. İçerken bardaklara nane yapraklarını ilave edebilirsiniz.
Ananas suyu
Malzemeler:
1 litre maden suyu
1 adet limon
2 adet ananasın suyu
Nane
Yapılışı:
Ananas suyunu maden suyuyla birlikte karıştırın.
Büyük bir sürahiye alın ve içine limon dilimlerini ekleyin.
Son olarak taze nane yapraklarını karışımın içine ekleyin.
Servis yaparken taze ananas dilimleriyle süsleyebilirsiniz.
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