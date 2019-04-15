Şubat 2019’da PlayStation 4 haricinde PC için de yayınlanan God Eater 3, sonunda Nintendo Switch için de duyuruldu.

Bandai Namco, daha önce oyunun Switch için de geleceğine dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. Neyse ki çok fazla geç olmadan God Eater 3, Nintendo Switch için de duyuruldu. Yayıncı stüdyodan yapılan açıklamada oyunun 11 Temmuz’da Japonya’da, 12 Temmuz’da ise Amerika ve Avrupa’da satışa sunulacağı belirtildi.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Nintendo’nun Haziran ayında gerçekleşecek olan E3 etkinliğinde 2 yeni Switch modeli tanıtması bekleniyor. Dolayısıyla God Eater 3’ün Temmuz ayında çıkacak olması, yeni modeller ile şimdiki Switch modeli arasında donanım yönünden önemli bir fark bulunmadığını gösterebilir.

Elbette bu tamamen tahminden ibaret. Fakat yeni oyunların Switch için duyurulmaması, bu konsola sahip olanların canını ciddi derecede sıkıyor diyebiliriz. Genel olarak bu konsol için duyurulan oyunların PS3 – Xbox 360 zamanından kalma yapımlar olması da ayrı bir can sıkıcı nokta.

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