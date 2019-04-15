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God Eater 3 sonunda Nintendo Switch için de duyuruldu

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TEKNOLOJİ  | 15.04.2019 08:19 | Son Güncelleme

Bandai Namco imzası taşıyan God Eater 3 ilk olarak PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Japonya’da raflardaki yerini alan yapım, daha sonra Şubat ayında dünya genelinde oyun severlerin beğenisine sunulmuştu.

God Eater 3 sonunda Nintendo Switch için de duyuruldu

Şubat 2019’da PlayStation 4 haricinde PC için de yayınlanan God Eater 3, sonunda Nintendo Switch için de duyuruldu.

Bandai Namco, daha önce oyunun Switch için de geleceğine dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. Neyse ki çok fazla geç olmadan God Eater 3, Nintendo Switch için de duyuruldu. Yayıncı stüdyodan yapılan açıklamada oyunun 11 Temmuz’da Japonya’da, 12 Temmuz’da ise Amerika ve Avrupa’da satışa sunulacağı belirtildi.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Nintendo’nun Haziran ayında gerçekleşecek olan E3 etkinliğinde 2 yeni Switch modeli tanıtması bekleniyor. Dolayısıyla God Eater 3’ün Temmuz ayında çıkacak olması, yeni modeller ile şimdiki Switch modeli arasında donanım yönünden önemli bir fark bulunmadığını gösterebilir.
Elbette bu tamamen tahminden ibaret. Fakat yeni oyunların Switch için duyurulmaması, bu konsola sahip olanların canını ciddi derecede sıkıyor diyebiliriz. Genel olarak bu konsol için duyurulan oyunların PS3 – Xbox 360 zamanından kalma yapımlar olması da ayrı bir can sıkıcı nokta.

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Anahtar Kelimeler:
Nintendo Switch god eater 3

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