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Godzilla vs Kong filminden ilk görüntüler sızdı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.12.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Godzilla vs Kong filminden ilk görüntüler sızdı

Godzilla vs Kong filminden ilk görüntüler basına sızdı. 2021 tarihinde sinemalarla aynı anda HBO Max’te yayınlanacak olan film beyaz perdenin iki efsanevi canavarının mücadelesini bir kez daha gözler önüne serecek.

Godzilla vs Kong filminden ilk görütüler ortaya çıktı. Yıllardır başta hayranları olmak üzere birçok sinemasever tarafından dillendirilen Godzilla ve King Kong’un karşılaşması 2021 yılında gerçek oluyor.

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Film, temel olarak 2017’de vizyona giren Kong: Skull Island ile 2019’da yayınlanan Godzilla: King of the Monsters filmlerinin devam filmi olarak karşımıza geliyor. Söz konusu film için henüz resmi bir tanıtım videosu gelmedi. Ancak bir Twitter kullanıcısı tarafından birkaç saniyelik görüntü sızdırıldı.

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GODZİLLA VS KONG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Videoda Godzilla’yı suyun altından yüzeye doğru ilerlerken, King Kong’u ise her zamanki gibi kükrerken görüyoruz. Sadece bu sahnelerden oluşan videodaki görüntülerle ilgili yeni bilgilerin ise ilerleyen zamanlarda yayınlanacak videolarla artması bekleniyor.

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Filmin yapımcısı Warner Bros., filmin pandeminin de etkisiyle sinema salonlarının yanı sıra dijital film platformlarında da yayınlanması yönünde çalışmalar izlemişti. Bu doğrultuda Netflix, HBO, Amazon gibi firmalar rekabete girmişti. Yaklaşık 200 milyon dolarlık filmin haklarını kazanan ise HBO Max platformu olmuştu.

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Herhangi bir problem olmazsa 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecek olan filmin kadrosunda ise Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve Brian Tyree Henry gibi isimler yer alacak.

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