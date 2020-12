Warner Bros’tan olay yaratan karar: Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası internette yayınlanacak!

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

HBO Max, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı kısa bir tanıtım videosu ile Warner Bros.’a ait 2021 yılı içerisinde çıkacak 17 filmin tamamının sinemalar ile aynı anda dijital platformda da yayınlanacağını duyurdu. Üstelik HBO Max aboneleri bu filmleri izlemek için hiçbir ek ücret ödemek zorunda kalmayacaklar. HBO Max henüz ülkemizde hizmet vermemekte ve yakın zaman için böyle bir planı da yok gibi görünüyor.

I got you something ✨nice✨ this year:

???? The biggest movie premieres

???? In theaters and on HBO Max the exact same day

???? Beginning December 25 with #WonderWoman1984#HBOMax #WBPictures https://t.co/BZgFFRrrg2 pic.twitter.com/J2KBdWd9Tf — HBO Max (@hbomax) December 3, 2020

Kısa vadede bu hareket, geçen baharda çok fazla ses getirmeyen ve Netflix'e kafa tutmak isteyen HBO Max'e kesinlikle güç katacak. HBO Max’in bir Warner Bros. Kuruluşu olduğunu da hatırlatalım.

HANGİ FİLMLER YAYINLANACAK?

Warner Bros.'un 2021 vizyon listesi arasında Matrix 4, Dune ve The Suicide Squad’ın yanı sıra; Denzel Washington'un gerilim filmi The Little Things, biyografik drama Judas and the Black Messiah, Tom and Jerry”nin yeniden çevrimi, Godzilla vs. Kong, video oyunu uyarlaması Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Space Jam: A New Legacy, Reminiscence, James Wan filmi Malignant ve spor draması King Richard gibi yüksek profilli filmler de yer alıyor.