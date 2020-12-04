Warner Bros’tan olay yaratan karar: Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası internette yayınlanacak!

Warner Bros. vizyon takvimi karmaşasına radikal bir karar vererek son verdi. Aralarında Matrix 4, Dune, The Suicide Squad, Tom&Jerry, Godzilla vs. Kong, The Conjuring, Mortal Kombat, Space Jam: A New Legacy gibi heyecanla beklenen tüm Warner Bros. filmleri aynı anda hem vizyona girecek hem de HBO Max’te yayınlanacak.
Bu uygulamanın ilk adımları vizyon tarihi yılan hikayesine dönen Wonder Woman 1984 ile başlamıştı. Filmleri aynı anda hem sinemada hem çevrimiçi platformlarda yayınlamaya yönelik bu karar gece saatlerinde gündeme bomba gibi düştü.
Kimi kesimlere göre şoke edici olan bu karar, sinema salonlarının karşı karşıya olduğu krizin ve sektörü sarsan küresel sağlık krizinin ardından streaming platformlarının artan öneminin de altını çiziyor. Diğer taraftan geleneksel sinemaya ölümcül bir darbe olarak kabul edilen bu karar birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.
Dev stüdyolar, büyük gişe rekorları kıracağı kesin olan filmlerini dijital yayın servislerinde yayınlamakta uzun bir süre boyunca tereddüt ettiler. Bu anlamda ilk adımı Mulan ile Disney attı ve uzun süredir ertelenen yapımı Disney+’ta ek bir ücret karşılığında sundu. Ardından Wonder Woman için de sinemalar ile aynı anda noel günü HBO Max’te olacağı duyurmuştu.
HBO Max, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı kısa bir tanıtım videosu ile Warner Bros.’a ait 2021 yılı içerisinde çıkacak 17 filmin tamamının sinemalar ile aynı anda dijital platformda da yayınlanacağını duyurdu. Üstelik HBO Max aboneleri bu filmleri izlemek için hiçbir ek ücret ödemek zorunda kalmayacaklar. HBO Max henüz ülkemizde hizmet vermemekte ve yakın zaman için böyle bir planı da yok gibi görünüyor.
I got you something ✨nice✨ this year:— HBO Max (@hbomax) December 3, 2020
???? The biggest movie premieres
???? In theaters and on HBO Max the exact same day
???? Beginning December 25 with #WonderWoman1984#HBOMax #WBPictures https://t.co/BZgFFRrrg2 pic.twitter.com/J2KBdWd9Tf
Kısa vadede bu hareket, geçen baharda çok fazla ses getirmeyen ve Netflix'e kafa tutmak isteyen HBO Max'e kesinlikle güç katacak. HBO Max’in bir Warner Bros. Kuruluşu olduğunu da hatırlatalım.
Warner Bros.'un 2021 vizyon listesi arasında Matrix 4, Dune ve The Suicide Squad’ın yanı sıra; Denzel Washington'un gerilim filmi The Little Things, biyografik drama Judas and the Black Messiah, Tom and Jerry”nin yeniden çevrimi, Godzilla vs. Kong, video oyunu uyarlaması Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Space Jam: A New Legacy, Reminiscence, James Wan filmi Malignant ve spor draması King Richard gibi yüksek profilli filmler de yer alıyor.
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