Warner Bros’tan olay yaratan karar: Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası internette yayınlanacak!

Warner Bros. vizyon takvimi karmaşasına radikal bir karar vererek son verdi. Aralarında Matrix 4, Dune, The Suicide Squad, Tom&Jerry, Godzilla vs. Kong, The Conjuring, Mortal Kombat, Space Jam: A New Legacy gibi heyecanla beklenen tüm Warner Bros. filmleri aynı anda hem vizyona girecek hem de HBO Max’te yayınlanacak.

Bu uygulamanın ilk adımları vizyon tarihi yılan hikayesine dönen Wonder Woman 1984 ile başlamıştı. Filmleri aynı anda hem sinemada hem çevrimiçi platformlarda yayınlamaya yönelik bu karar gece saatlerinde gündeme bomba gibi düştü.

Kimi kesimlere göre şoke edici olan bu karar, sinema salonlarının karşı karşıya olduğu krizin ve sektörü sarsan küresel sağlık krizinin ardından streaming platformlarının artan öneminin de altını çiziyor. Diğer taraftan geleneksel sinemaya ölümcül bir darbe olarak kabul edilen bu karar birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

İLK ADIM DİSNEY’DEN GELMİŞTİ

Dev stüdyolar, büyük gişe rekorları kıracağı kesin olan filmlerini dijital yayın servislerinde yayınlamakta uzun bir süre boyunca tereddüt ettiler. Bu anlamda ilk adımı Mulan ile Disney attı ve uzun süredir ertelenen yapımı Disney+’ta ek bir ücret karşılığında sundu. Ardından Wonder Woman için de sinemalar ile aynı anda noel günü HBO Max’te olacağı duyurmuştu.