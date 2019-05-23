GOG Galaxy 2.0 İddialı Özelliklerle Geliyor!

Yeni sürüm, oyuncuların bütün oyun kütüphanelerini tek programda toplayıp rahatça takip edebilmeleri için tasarlanıyor. Yani en azından vaat edilen bu. GOG Galaxy 2.0, PC'de Steam ve Epic Games Store gibi farklı platformları kullanan oyunları aktarabileceğiniz bir kütüphane sunuyor. Tabii farklı platformların oyunlarını güncellemek ve bulut kayıtlarını gerçekleştirebilmek için o platformların da arka planda açık olması gerekecek ancak GOG Galaxy 2.0, oyunculara kullanışlı bir arayüzle oyunlarını tek ekrandan yönetme imkanını tanıyacak. Üstelik bu kütüphaneye konsol oyunları da eklenebilecek.

Birçok farklı oyun istemcisinin bulunduğu günümüzde altın değerinde bir özellik olabilir bu. Tek kütüphanenin zengin filtreleme ve özelleştirme seçenekleri sunacağını da ekleyelim.

Öte yandan yeni sürümle bütün oyunlarınızın istatistiklerini görebilmenin yanı sıra arkadaşlarınızın istatistikleri de görülebilecek. Hatta geliştiriciler ilerleyen süreçte programa platformlar arası sohbet ve arkadaş listesi özelliğini getirmeyi de planlıyorlar. Bu tam olarak nasıl olacak bilinmese de, GOG Galaxy kullanan bir oyuncunun Steam kullanan bir arkadaşıyla bu şekilde sohbet edebilmesi son derece kullanışlı olacaktır.