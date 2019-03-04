Göğüs ağrısının nedeni nedir? Göğüs ağrısının en önemli beş nedeni...

Göğüs kafesinin herhangi bir yerinde veya yaygın olarak hissediliyor… Karakteri batıcı, sızı veya baskı tarzında olabiliyor… Bu tablonun adı; göğüs ağrısı!

Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy göğüs ağrısının kalp hastalığının yanı sıra ciddi akciğer hastalıklarının da ilk habercisi olabileceği uyarısında bulunarak, “Bu nedenle eğer belirgin başka bir sebebi yoksave ağrı, şiddeti azalmadan bir haftadan uzun sürmüşse, en yakın zamanda bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak yaşamsal öneme sahip” diyor. Peki hangi etkenler göğsümüzde ağrı gelişmesine yol açıyor?

Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy göğüs ağrısının altında yatan 5 önemli nedeni anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

KALP DAMAR HASTALIKLARI

Kalp damar hastalarının kışın soğuk havalarda, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde uzun süre dışarda kalmaları ve efor sarf etmeleri tehlikeli olabiliyor. Örneğin soğuk ve kirli hava nedeniyle koroner arterlerde (kalbe kan taşıyan ana damarlarda) spazm gelişebiliyor. Spazm bu hastalarda göğüs ağrısı, efor sırasında göğüs ön duvarında baskı şeklinde ortaya çıkıyor ve nefes kesen bir özellik sergiliyor. Ağrı hasta dinlendiği zaman kısa süre içinde geçiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy ağrı eğer geçmiyor ve 30 dakika veya daha uzun sürüyorsa, kollara, çeneye veya sırta yayılım gösteriyorsa bu tablonun kalp krizinin habercisi olabileceği uyarısında bulunarak, “Bu durumda hastaların hareket etmekten kaçınarak ve zaman kaybetmeden yardım isteyerek en yakın hastaneye başvurmaları çok önemli” diyor.