Göğüs büyütme ameliyatı öncesi nelere dikkat etmek gerekiyor? Göğüs büyütme ameliyatı öncesi bu yasaklara dikkat

Sigara kullanımının, göğüs büyütme operasyonunun iyileşme sürecini ciddi bir şekilde etkilediğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, sigara içmenin ve plastik cerrahinin neden riskli bir kombinasyon olduğunu şöyle açıklıyor:

NİKOTİN, KAN DOLAŞIMINI ENGELLER



“Sigara içenler, apandisit ameliyatından sonra gayet kolay iyileşirken kozmetik cerrahi işlemlerinden sonra iyileşme geniş ölçüde dolaşımın sağlıklı olmasına bağlı olduğu için süreç tamamen farklı ilerlemektedir. Göğüs büyütme, küçültme ya da dikleştirme ameliyatlarında deri gerildiğinde, kesildiğinde ve tekrar dikildiğinde, kaslar ve dokular oksijen bakımından zengin sağlıklı kan dolaşımına ihtiyaç duyar. Oysa nikotin damarları daraltır. Başka bir deyişle kan damarlarının kan akışını kesecek şekilde daralmasına neden olur.

Göğüs büyütme ameliyatında genellikle deri iyileşme problemi yaşanmamaktadır. Fakat anestezi sırasında akciğerlerinizle ilgili de sorun olabilir. Ayrıca nikotin kan dolaşımına karıştığında cilde zarar veren serbest radikallerin salınmasını tetikler, şişmeye yol açar, yaraları kötüleştirir ve deriye kan akışını sınırlayarak iyileşmeye engel olur.