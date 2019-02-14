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Göğüs cerrahisinde uyanık ameliyatların avantajları

ozkan.demirhan ozkan.demirhan
SAĞLIK  | 14.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Akciğer hastalıklarının cerrahi tedavisinde uyanık ameliyatlar avantaj sağlıyor. Geliştirilen tekniklerle lokal (bölgesel) anestezi altında yapılan ameliyatlar özellikle ilave rahatsızlıklardan dolayı ameliyat şansı olmayan hastalara umut oluyor. Başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok akciğer rahatsızlığı ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Teknolojinin ve cerrahi imkanların da gelişmesi ile beraber göğüs cerrahisi ameliyatları uyanık hastalarda da lokal anestezi ile yapılabilir hale geldi.

Göğüs cerrahisinde uyanık ameliyatların avantajları

Hasta ile konuşa konuşa yapılan ameliyatlar özellikle ileri düzeyde kalp yetmezliği, KOAH gibi rahatsızlıkları olan ve ameliyat şansı olmayan akciğer hastalarına umut oluyor. Konu ile ilgili Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan bilinmesi gerekenleri aktardı.

“Uyanık hastalarda ameliyatlar çok eskiye dayanır aslında. Bunun nedeni de güvenilir genel anestezinin çok geç gelişmiş olmasıdır. Bu hastaların ameliyat esnasında bilinci açık tutulmakta ve kooperasyon sağlanmaktadır. Solunum cihazına bağlı olmadan solunumu kendiliğinden yapabilir durumdalar ve bölgesel olarak anestezi uygulanır. Bu yöntem günümüzde riskli hastalarda avantaj sağlıyor. İleri düzeyde kalp yetmezliği, KOAH gibi ciddi rahatsızlıkları olan ve genel anestezi uygulanması sakıncalı olan hastalara ameliyatlar lokal anestezi altında uygulanabiliyor.

PEK ÇOK AKCİĞER RAHATSIZLIĞINDA UYANIK AMELİYATLAR UYGULANABİLİR

Bu ameliyatlar akciğer söndürmeye bağlı komplikasyonlardan korunmak, cerrahiden sonraki toparlanma sürecini kısaltmak ve komplikasyonları azaltmak için popüler hale geldi. Akciğer sıvısını boşaltmak, akciğer zarından (plevra) örnek almak, mediasten dediğimiz alanda kalbin önünde veya vertebranın kenarlarındaki bazı uygun lezyonlara müdahale etmek gibi girişimle yapılabiliyor. Öte yandan kansere bağlı gelişen plevral efüzyonların tedavisinde kullanılan zar yapıştırma işlemi de (plöredez) lokal anestezi ile yapılabiliyor. 3 santimden küçük akciğer kitleleri de rezeksiyon yaparak ve kanser cerrahisinin tüm kurallarını uygulayarak lokal anestezi ile yapılabilen göğüs cerrahisi girişimlerine eklendi.

HASTA UYUMU İŞLEMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Hastanın uyumu bizim işlem süremizi hem kısaltır hem başarısını artırır. Dolayısı ile hastanın psikolojik sorunu olmaması lazım. Hastanın işlem süresine bağlı komplikasyonları da az oluyor. Hastanede kalış süresi daha az oluyor. Ayrıca ameliyat olacak göğüs kafesinde ciddi yapışıklıklar olmamalı ve daha önce o göğüs kafesinden operasyon olmamış olması gerekir.

Instagram: @istanbul_goguscerrahisi
Facebook: @docdrozkandemirhan


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