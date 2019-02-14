Göğüs cerrahisinde uyanık ameliyatların avantajları

Hasta ile konuşa konuşa yapılan ameliyatlar özellikle ileri düzeyde kalp yetmezliği, KOAH gibi rahatsızlıkları olan ve ameliyat şansı olmayan akciğer hastalarına umut oluyor. Konu ile ilgili Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan bilinmesi gerekenleri aktardı.

“Uyanık hastalarda ameliyatlar çok eskiye dayanır aslında. Bunun nedeni de güvenilir genel anestezinin çok geç gelişmiş olmasıdır. Bu hastaların ameliyat esnasında bilinci açık tutulmakta ve kooperasyon sağlanmaktadır. Solunum cihazına bağlı olmadan solunumu kendiliğinden yapabilir durumdalar ve bölgesel olarak anestezi uygulanır. Bu yöntem günümüzde riskli hastalarda avantaj sağlıyor. İleri düzeyde kalp yetmezliği, KOAH gibi ciddi rahatsızlıkları olan ve genel anestezi uygulanması sakıncalı olan hastalara ameliyatlar lokal anestezi altında uygulanabiliyor.

PEK ÇOK AKCİĞER RAHATSIZLIĞINDA UYANIK AMELİYATLAR UYGULANABİLİR



Bu ameliyatlar akciğer söndürmeye bağlı komplikasyonlardan korunmak, cerrahiden sonraki toparlanma sürecini kısaltmak ve komplikasyonları azaltmak için popüler hale geldi. Akciğer sıvısını boşaltmak, akciğer zarından (plevra) örnek almak, mediasten dediğimiz alanda kalbin önünde veya vertebranın kenarlarındaki bazı uygun lezyonlara müdahale etmek gibi girişimle yapılabiliyor. Öte yandan kansere bağlı gelişen plevral efüzyonların tedavisinde kullanılan zar yapıştırma işlemi de (plöredez) lokal anestezi ile yapılabiliyor. 3 santimden küçük akciğer kitleleri de rezeksiyon yaparak ve kanser cerrahisinin tüm kurallarını uygulayarak lokal anestezi ile yapılabilen göğüs cerrahisi girişimlerine eklendi.