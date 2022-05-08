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Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

08.05.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan spiker Diletta Leotta, işinin yanı sıra cesur pozlarını da 8,1 milyon takipçi kitlesi bulunan Instagram hesabından paylaşıyor. Diletta Leotta bu defa spor yaptığı kareyi paylaştı.

Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

30 yaşındaki İtalyan spiker Diletta Leotta son zamanlarda adeta Instagram fenomenlerinden biri haline geldi. Cesur pozlarını peş peşe yayınlayan Leotta'nın yoga pozu nefes kesti.

DİLETTA LEOTTA'DAN YOGA POZU

Can Yaman ile yaşadığı aşkla ülkemizde tanınan Diletta Leotta'dan cesur kareler geliyor.

Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşan Leotta, çok sayıda beğeni almıştı.

Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

Leotta bu defa yoga yaparken bir karesini yayınladı.

Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

O karenin altına, "Yoga için en önemli araçlar bedeniniz ve zihninizdir." ifadelerini düştü.

Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

Ünlü isim yoga kombiniyle göz doldurdu.

Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!


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Diletta Leotta Can Yaman
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