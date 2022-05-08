Göğüs dekoltesiyle olay olmuştu! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta yoga yaparken poz verdi!

30 yaşındaki İtalyan spiker Diletta Leotta son zamanlarda adeta Instagram fenomenlerinden biri haline geldi. Cesur pozlarını peş peşe yayınlayan Leotta'nın yoga pozu nefes kesti.

DİLETTA LEOTTA'DAN YOGA POZU

Can Yaman ile yaşadığı aşkla ülkemizde tanınan Diletta Leotta'dan cesur kareler geliyor.

Geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşan Leotta, çok sayıda beğeni almıştı.

Leotta bu defa yoga yaparken bir karesini yayınladı.

O karenin altına, "Yoga için en önemli araçlar bedeniniz ve zihninizdir." ifadelerini düştü.

Ünlü isim yoga kombiniyle göz doldurdu.



