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Göğüs yaptırmıştı! Mika Raun bikinisiyle poz verdi... "Sonuncu fotoğraf olmamış"

14.07.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok videolarıyla tanınan fenomen Mika Raun, önce yaptırdığı estetiklerle değişti ardından cinsiyet geçiş operasyonu geçirerek bambaşka birine dönüştü. Göğüslerini de yaptıran fenomen Mika Raun son olarak bikinili pozlarını paylaştı. Mika Raun poposuna zoom yaparak çektiği kareyi de paylaşınca tepki çekti.

Göğüs yaptırmıştı! Mika Raun bikinisiyle poz verdi... "Sonuncu fotoğraf olmamış"

Tiktok fenomeni Mika Raun, yaptırdığı estetikler nedeniyle adeta bambaşka birine dönüştü. Yaptırdığı estetik müdahaleler ile gündemde olan Raun aylık 50 bin TL alışverişe harcadığını itiraf ederek gündeme gelmişti. Mika Raun geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çekerken estetik operasyonlarına da devam ediyor.

Mika Raun, son olarak geçirdiği göğüs ve kalça ameliyatının ardından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Mika Raun göğüslerini ve kalçasını yaptırdıktan sonra beyaz bikinisiyle ayna karşısında poz verdi.

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Ünlü fenomen son pozda ise poposuna zoom yaparak fotoğrafı herkesle paylaşınca tepki çekti.

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Mika Raun'un bu pozuna "Ne gerek vardı en sona yani iyice bozdu", "Sonuncu fotoğraf çirkin", "Saçmaladın", "Sil bunu", "Anladık ameliyat oldun da ayrıntıya gerek yok" yorumları yapıldı.


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