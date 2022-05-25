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Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

25.05.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40K bedeninde ve 12 kilodan ağır göğüsleri olan 22 yaşındaki Anji Chalk, meme küçültme ameliyatı için gittiği doktorlar tarafından defalarca kilo vermesi söylenerek evine gönderildi. Ciddi şikayetleri olan ve artık bastonla yürümek zorunda kalan genç kadın şimdi göğüs küçültme operasyonu için 7.500 sterlin bağış toplamak için uğraşıyor.

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Llandudno'dan 22 yaşındaki Anji Chalk, 12 kilodan ağırlık K beden göğüslere sahip. Genç oyuncu, ağırlığın sebep olduğu acı verici sırt ağrısı nedeniyle baston kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Ayrıca omzunda sutyen askılarının ağırlıktan dolayı oluşturduğu kalıcı ezikler var. Ancak doktorlar meme küçültme işlemini reddediyor ve onun yerine egzersizle zayıflamasını öneriyorlar. Chalk şimdi, göğüs küçültme operasyonu için 7500 sterlin bağış toplamak için çalışıyor.

NEFES ALAMIYOR

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Doktorların tavsiyelerine uyup başladığı diyetler ne yazık ki genç kadının hormonal ilaçlar nedeniyle aldığı kiloları vermesine çok da yardımcı olmamış. Yedi yaşında erken ergenlik nedeniyle sütyen takmaya başlayan Anji, şimdi ağrılı döküntülerle boğuşuyor. Sokakta insanların çarpması nedeniyle de göğüsleri sıklıkla morluklarla kaplı. Geceleri uyurken göğüslerinin yaptığı baskıdan dolayı nefes bile alamıyor.

KURTULMAYI BEKLİYOR

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Anji, özel olarak sipariş ettiği ve balenleri kısa sürede deforme olan sütyenleri için de yüksek meblağlar harcadığı bu durumdan çok sıkıldığını belirtti. Genç kadın uzun süredir sürekli doktorlara gitme ve işten atılma döngüsü içinde sıkışıp kalmış ve şimdi göğüs küçültme ameliyatını İngiltere'de özel olarak yaptırabilmeyi umuyor.


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İngiltere
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