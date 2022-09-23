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"Göğüslerimi çok seviyorum" diyen İrem Derici teknede bikinili pozuyla olay oldu!

23.09.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı İrem Derici hem şarkıları hem de sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmüyor. Derici, geçtiğimiz günlerde göğsündeki dolgular hakkındaki yöneltilen bir soruyu “Göğüslerimden çok memnunum, göğüslerimi çok seviyorum” şeklinde yanıtlamıştı. Güzel şarkıcının teknede verdiği beyaz bikinili pozu dikkat çekti.

"Göğüslerimi çok seviyorum" diyen İrem Derici teknede bikinili pozuyla olay oldu!

Şarkıcı İrem Derici güzel sesinin yanına olay yaratan açıklamaları ve cesur sahne kıyafetleriyle de dikkati üzerine çekiyor. İrem Derici teknede arkadaşlarıyla tatile çıktı. Derici tekneden beyaz bir bikini tercih etti. Derici, beyaz bikinisi ile çektirdiği pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"ASLA DUŞ ALMADIM"

Ömründe ilk kez tekne tatili yaptığını söyleyen İrem Derici, "Ölmedim kalmadım çok şükür. Bir buçuk valizle geldim. 3 gündür aynı bikiniyleyim. Asla duş almadım.Tuzlu sudan keçe gibi oldum. Sürekli köpüş gibi yiyoruz." ifadelerini kullandı.

irem derici story

BEYAZ BİKİNİLİ POZUYLA OLAY OLDU!

Her fırsatta Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Derici cesur pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. İrem Derici son olarak çıktığı tekne tatilinde beyaz bikisi ile çekildiği pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o pozu;

İREM DERİCİ BEYAZ BİKİNİ

İrem Derici'nin diğer dikkat çeken pozları;

İREM DERİCİİ

İREM DERİCİ DEKOLTELİ SAHNE KIYAFETİ

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