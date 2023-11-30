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Göğüslerini açan 'Laz Kızı' gündem olmuştu! Esra Erol'dan 'TikTok' için olay sözler! "Pavyona döndü!"

30.11.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Esra Erol, son dönemin en çok tartışılan sosyal medya uygulaması TikTok'a ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "TikTok’tan tiksiniyorum." diyen ünlü sunucu, uygulamanın bir pavyona döndüğünü belirtti. Esra Erol'un sözleri ekran başındakileri şaşırttı.

Göğüslerini açan 'Laz Kızı' gündem olmuştu! Esra Erol'dan 'TikTok' için olay sözler! "Pavyona döndü!"

TikTok için çektiği videolarda göğsünü açarak 100 bin TL toplayan 'Laz Kızı' kullanıcı isimli 35 yaşındaki G.D. sosyal medyada gündem olmuştu. G.D. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Fakat uygulamaya ilişkin eleştiriler gelmeye devam ediyor.

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programında ünlü sunucu patladı. Ünlü sunucu Esra Erol, TikTok'a dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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"TİKTOK İÇİN BİR KISITLAMA GETİRİLMELİ!"

"TikTok’tan tiksiniyorum. Çünkü orası bir pavyona döndü" diyen ünlü sunucu uygulama için bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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'LAZ KIZI' TEŞHİRCİLİK NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI!

TikTok'ta 'Laz Kızı' kullanıcı adıyla göğsünü açarak yayın yapan G.D. 1 saat içerisinde 100 bin TL kazanması ile gündeme gelmişti. Tepkiler üzerine teşhircilik sebebiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan G.D. 1 saatte 100 bin lira kazandığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Ekran Alıntısı

CEMİLE'NİN SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU!

Öte yandan eşinden boşanmak için Esra Erol'a katılan Cemile de son olarak TikTok'ta ortaya çıkmıştı. Kayınvalidesine göstermiş olduğu tepkilerden dolayı Türkiye'nin en çok konuşulan kadını olan Cemile'nin başörtüsünü çıkardığı halleri dikkat çekmişti.

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'Nurtensultanmutfagi' isimli bir TikTok hesabında ortaya çıkan Cemile'nin videoda "Benim erkek arkadaşım da olsa o karışamaz işime adam tamiri yaptı çıktı" ifadelerini kullandığı duyulmuştu.

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