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Göğüslerini yeni yaptırmıştı! Gömlek çıkınca dekolte göründü

27.09.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Machine Gun Kelly ile nişanlı olan Megan Fox göğüslerini büyüttürünce eleştirileri oklarının hedefi olmuştu. Göğüslerine estetik yaptıran Fox bir yemek için gittiği mekânda görüntülendi. Fox iddialı dekoltesiyle dikkat çekti.

Göğüslerini yeni yaptırmıştı! Gömlek çıkınca dekolte göründü

Beyonce'nin disko temalı doğum günü partisi için poz veren Megan Fox'un göğüslerine estetik yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen oyuncu Megan Fox nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly ile bir mekânda görüntülendi.

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İlginç pantolonu ve dekolteli bluzun üstüne giydiği gömlekle dikkat çeken Fox gömleği çıkarınca yeni göğüsleri de ortaya çıktı.

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Göğüslerini büyüttüğü için hayranlarından tepki gören Megan Fox'a bir bakan bir daha baktı. İşte Fox'un yeni görüntüsü...

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Megan Fox beyonce
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