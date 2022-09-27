Göğüslerini yeni yaptırmıştı! Gömlek çıkınca dekolte göründü

Beyonce'nin disko temalı doğum günü partisi için poz veren Megan Fox'un göğüslerine estetik yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen oyuncu Megan Fox nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly ile bir mekânda görüntülendi.

İlginç pantolonu ve dekolteli bluzun üstüne giydiği gömlekle dikkat çeken Fox gömleği çıkarınca yeni göğüsleri de ortaya çıktı.

Göğüslerini büyüttüğü için hayranlarından tepki gören Megan Fox'a bir bakan bir daha baktı. İşte Fox'un yeni görüntüsü...



