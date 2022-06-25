Göğüsleriyle ilgili soruya verdiği yanıt olay olmuştu! Şarkıcı İrem Derici bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Özel hayatıyla ilgili sık sık magazin basınında gündeme gelen İrem Derici, güzel fiziğiyle de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son olarak göğüsleriyle ilgili yapılan yoruma cevabıyla gündeme gelen güzel şarkıcı olay yaratmıştı.

GÖĞÜSLERİYLE İLGİLİ GELEN SORUYA OLAY YANIT

Her klibi ve şarkısıyla Türkiye'nin en çok dinlenenler listesine giren güzel şarkıcı İrem Derici, takipçileriyle yaşadığı diyaloglarla da dikkat çekiyor.

Bir takipçisinin, "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" sorusuna yanıt veren İrem Derici, "Parayla" yanıtını vererek dikkat çekmişti.

BORNOZLU PAYLAŞIMLARIYLA SOSYAL MEDYAYI YAKTI

Son olarak Instagram hesabının hikayeler kısmında yeni pozlarını paylaşan İrem Derici, takipçilerini güzelliğiyle büyüledi.

Bornozuyla çektiği videoları takipçileriyle paylaşan İrem Derici'nin cesur paylaşımı oldukça dikkat çekti.



