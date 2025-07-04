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Gök bilimci nasıl yazılır? Gök bilimci ayrı mı bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kişiler imla kurallarına dikkat gösterme hassasiyeti ile doğru yazım şekillerini öğrenmek istemektedir. Bu bağlamda kelimelerin doğru yazım biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da "nasıl yazılır?" diye araştırma yapmaktadır. Çok sık karşılaşılan kelimeler arasında gök bilimci sözcüğü de yazılışı araştırılanlar arasındadır. Peki, gök bilimci nasıl yazılır?

Gök bilimci nasıl yazılır? Gök bilimci ayrı mı bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?
Defne Vera Şahin

Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen Türkçe yazım kılavuzlarıyla dilimizde bulunan sözcüklerin doğru yazılış biçimleri ortaya çıkar. Kişiler de araştırdıkları sözcükleri "nasıl yazılır?" şeklinde aratarak doğru yazım biçimlerine ulaşmayı isterler. Ülkemizde bilhassa en fazla aratılan konuların başında "nasıl yazılır?" sorgusu bulunur. TDK sayfasında ya da arama motorları üzerinden "nasıl yazılır?" şeklinde arama yapan kişilerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu kapsamda merak edilen kelimeler arasında gök bilimci de yer alır.

Gök bilimci nasıl yazılır?

Türkçe kelime sayısı açısından oldukça geniş bir hazneye sahiptir. Kelime sayısının bu kadar zengin olmasının nedenlerinden biri olarak Türkçe'de birleşik sözcük olarak adlandırılan ve iki kelimeden oluşan çok sayıda kelime olmasıdır. Bu sözcüklerden biri de gök bilimci sözcüğüdür.

Gök bilimci sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcük olarak bir mesleği ifade eder. Bu kelimenin yazımında çoğunlukla yazım ihlaliyle karşılaşılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazılışı konusunda tereddüt yaşandığında çevrim içi ortamda hizmet veren Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu sitesi ziyaret edilebilir. Gök bilimci yazımı konusunda çoğu insanın kafasında "Gök bilimci ayrı mı bitişik mi yazılır?" ikilemi oluşur.

Yazım kılavuzlarına göre gök bilimci ayrı yazılması gereken bir sözcüktür.

Gök bilimci doğru yazılışı

Gök bilimci sözcüğü günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir kelimedir. “Gök” ve “bilimci” sözcüklerinin birleşimiyle meydana gelen bu kelimenin yazımında sıklıkla yazım hatası yapılır. Bu hata sıklıkla sözcüğün “gökbilimci” şeklinde bitişik yazılmasıyla gerçekleşir. Gök bilimci kelimesinde bulunan “gök” ve “bilimci” kelimeleri ayrı olarak kendi anlamlarını taşır. Bu nedenle bir araya geldiklerinde kendi anlamlarında herhangi bir eksilme ve bozulma olmaz. Bu tür sözcükler hakkında TDK yazım kılavuzlarına bakıldığında her zaman ayrı, yani “gök bilimci” şeklinde yazılmalıdır. Buna göre gök bilimci doğru yazımı şu şekilde olan bir kelimedir:

  • Gök bilimci (Doğru kullanım)
  • Gökbilimci (Hatalı kullanım)
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