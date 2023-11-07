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Gök cismi nasıl yazılır? Gök cismi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

15.10.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Birleşik kelimelerin bir kısmının gök bilimi alanına ait olan terimler şeklinde öne çıktığı söylenebilir. Bu kapsamda incelenebilen birleşik kelimelerden biri de gök cismidir. Yıldız, ay, gezegen ve bulutsular gibi cisimlerin ortak adı olan gök cismi bazen Türkçe yazım kurallarına aykırı olarak kullanılır. Ancak bu birleşik yapıdaki sözcüğün ayrıntılı olarak incelenmesi sayesinde gök cismi doğru yazılışı hakkında fikir edinilmesi kolaylaşır.

Evrendeki gözlemlenebilir cisimlerin her birine verilen ortak adın gök cismi olduğu bilinir. Gök bilimi alanına ait bir terim olan bu sözcüğün birleşik yapıda olduğu görülür. Dolayısıyla gök cismi sözcüğünün bazı durumlarda yazılı dilde yanlış olarak kullanıldığı fark edilir. Bu bağlamda ilgili birleşik kelimenin Türkçe yazım kuralları ihlal edilmeden yazılması için detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Yapısı, türü ve anlamı üzerine detaylı bir şekilde açıklama yapılan gök cismi kelimesi daha sonra cümle içerisinde de kullanılabilir.

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Gök cismi nasıl yazılır?

Gök bilimi alanına ait olan gök cismi terimi kapsayıcı bir sözcüktür. Çünkü bu sözcüğün yıldız, meteor ve gezegen gibi farklı gök cisimlerini kapsadığı bilinir. Buna ek olarak TDK güncel sözlüğü üzerinden gök cismi kelimesi incelendiği zaman bu kelimenin isim türünde olduğu görülebilir. İsim türündeki bu sözcüğün yapısından söz edildiği takdirde ise "Gök cismi ayrı mı yazılır?" sorusunun doğru yanıtına ulaşılabilir. Çünkü iki ayrı kelimeden oluşan bu ifadenin birleşik sözcükler arasında sıralandığı bilinir.

Gök ve cisim kelimelerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşan ve gök bilimi alanına ait olan ilgili sözcük ayrı olarak yazılmalıdır. Dolayısıyla "Gök cismi bitişik mi yazılır?" diyerek bu sözcüğün doğru yazılışını araştırmaya başlayan kişilere "hayır" şeklinde yanıt sunulmalıdır. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'na göre bir birleşik kelimenin ikinci sözcüğü -i ekini alarak ses değişmesine uğradığı zaman bu ifade ayrı olarak yazılmalıdır. Buna ek olarak gök kelimesiyle başlayan pek çok birleşik sözcüğün de ayrı şekilde yazıldığı belirtilebilir. Türk Dil Kurumu tarafından yapılan güncel açıklamalara göre derlenen bu bilgiler çerçevesinde doğru ve hatalı olan gök cismi yazımı şu şekilde gösterilebilir:

  • Gök cismi (doğru yazılışı)
  • Gökcismi (yanlış yazılışı)
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Gök cismi doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Gökyüzünde bulunan ay, yıldız, gezegen ve bulutsular gibi pek çok cisme verilen ortak ad olarak tanımlanan gök cismi kelimesi birleşik yapıdadır. Birleşik sözcük olan gök cismi TDK kuralları bağlamında ayrı şekilde olmalıdır. Dolayısıyla gök cismi doğru yazılışı ile cümle içerisinde kullanıldığı zaman aşağıdaki gibi örnekler ortaya çıkar:

  • Evrendeki gözlemlenebilir cisimlerin her birini kapsayan terimlerden olan gök cismi aynı zamanda astronomik cisim olarak da bilinir.
  • Evrendeki gözlemlenebilir en büyük gök cismi Stephenson 2-18 adıyla tanınır.
  • Bugün fen dersinde kuyruklu yıldızların birer gök cismi olduğunu öğrendik.
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