Süregelmek nasıl yazılır? Süregelmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe birleşik kelimelerin farklı kurallar çerçevesinde oluşabildiği görülür. Bu birleşik sözcüklerin hangi kurallar çerçevesinde oluştuklarına göre bitişik veya ayrı olarak yazılabildiği bilinir. Dolayısıyla süregelmek kelimesinin doğru kullanımı da TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamındaki güncel bilgilere göre açıklanmalıdır. Günlük konuşmalarda olduğu gibi yazılı metinlerde de sıklıkla kullanılan süregelmek kelimesinin doğru yazılışı açıklandıktan sonra bu ifadenin yazılı dildeki TDK onaylı kullanımının hangi kurala göre belirlendiği de söylenebilir.

Süregelmek nasıl yazılır?

Bir birleşik kelime olan süregelmek ifadesi üzerine yapılan araştırmalar genelde bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiği ile ilişkilidir. Bu bağlamda TDK güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden süregelmek sözcüğünün güncel olan doğru yazılışının araştırılmasında fayda vardır. Böylelikle pek çok kişi için önem arz eden "Süregelmek ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt sunulabilir. Bu ifade TDK güncel sözlüğü üzerinden sorgulandığı zaman bitişik şekilde yazılması gerektiği görülen bir kelimedir. Yani incelenen bu kelimenin bitişik olarak yazılan birleşik sözcükler arasında sıralandığı söylenmelidir. Sunulan bu bilgilerin ardından doğru ve yanlış olan süregelmek yazımı üzerine detaylı araştırma yapan kişilere aktarılabilen gösterimler şu şekildedir:

Süregelmek (doğru yazılışı)

Süre gelmek (yanlış yazılışı)

Süregelmek bitişik mi yazılır?

TDK güncel sözlüğü üzerinden incelendiği takdirde bitişik olarak kullanıldığı görülen süregelmek ayrı şekilde yazılmamalıdır. Çünkü süregelmek TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında da bitişik olarak yazılan birleşik kelimeler arasında sıralanır. Bu bilginin ardından incelenen birleşik sözcüğün hangi sebebe bağlı olarak ayrı yazılmadığının söylenmesi gerekir. Süregelmek sözcüğünün sürmek ve gelmek fiillerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluştuğu görülür. Dolayısıyla TDK tarafından aktarılan kurallara göre -e zarf-fiil eki ve gelmek fiiliyle oluşturulan birleşik kelimelerin bitişik şekilde yazılması gerektiği hatırlatılmalıdır. Bu kurala hakim olunduğu zaman süregelmek doğru yazılışı konusunda karışıklık yaşanmayacaktır.





