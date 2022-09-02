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Gökbey helikopterinde kullanılacak TS1400 motoruna yurt dışından talep

02.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit: - "Yurt dışından Gökbey helikopteri olsun, Atak helikopteri olsun bizim motorla beraber üretilmiş olanları isteyenler var" - "Motorun mümkün olduğu kadar sertifikasyonunu tamamlayıp seri imalat aşamasına getirmeyi planlıyoruz"

ÖZGÜR ALANTOR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Yurt dışından Gökbey helikopteri olsun, Atak helikopteri olsun bizim motorla beraber üretilmiş olanları isteyenler var." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEI'nin ürettiği TEI TF6000 turbofan ve TS1400 motorları da TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine, milli motor üretimine devam edildiğini söyledi.

TS1400 motorunun ilk prototipini 1,5 yıl önce TAI'ye entegrasyon çalışmalarına başlanması için teslim ettiklerini belirten Akşit, "TS1400'ün olgunlaştırma testlerine o günden beri devam ediyoruz. Acil durum kalkış gücüne kadar testlerini yaptık." dedi.

Motor gücünün 1570'lere kadar yükselebildiğine dikkati çeken Akşit, şöyle devam etti:

"Bizim motorumuz 1411 beygir güç üretebiliyor. Kalkış anında da 1475 beygir güç üretiyor. Bizden istenen 1373 beygir. Bir de acil durum kalkış senaryosu var. Burada da bizim motorumuz 1570 beygire kadar güç üretebiliyor. Nasip olursa 2022 yılı bitmeden insanlı uçuş için yeterli olgunluğa ulaşmış ilk motorumuzu TAI'ye teslim edeceğiz. Umudumuz, onlar da önümüzdeki yılın ilk yarısında Gökbey helikopterimize entegrasyonunu tanımlayarak, ilk milli motorumuzla ilk helikopterimizi yerden keserler."

- "Bizim motorumuz 100 beygir daha güçlü"

TS1400'ün Gökbey helikopterinin üzerinde bulunandan daha güçlü bir motor olduğunun altını çizen Akşit, "Gökbey'in kullandığı motor, Atak helikopterinin kullandığı motorla aynı. Bu motor 1298 beygir sürekli, kalkış anında da 1373 beygir güç üretiyor. Bizim motorumuz 100 beygir daha güçlü, çift kullanımlı bir motor. Hem askeri hem sivil kullanımlı." diye konuştu.

Akşit, TS1400 motoruna yurt dışından da talep olduğunu dile getirerek, "Bu talep platformla beraber geliyor. Yurt dışından Gökbey helikopteri olsun, Atak helikopteri olsun bizim motorla beraber üretilmiş olanları isteyenler var. Değişik sebeplerden dolayı özellikle bizim motorumuzla olanından isteyenler var. Motorun mümkün olduğu kadar sertifikasyonunu tamamlayıp seri imalat aşamasına getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Motor parçaları üretiminde çok iyi bir yerdeyiz"

Türkiye'nin motor üretimi konusunda dünyada önemli bir yerde bulunduğunu belirten Akşit, şunları kaydetti:

"TEI olarak dünyada motor parçaları üretiminde çok iyi bir yerdeyiz. Dünyanın en çok satan motorlarının en büyük tedarikçisi haline geldik. Biz, Allah'a şükür TS1400 motorumuzu çalıştırdığımızda devler ligine çıktık. Bunun seri imalatına girip tam yerimizi almaya sıra geldi. Dünyada jet motoru teknolojisinde kendi motorunu üretip kullanabilen 4-5 ülkeden biri haline geldik. Ardından TF 6000 gibi daha büyük motorlarımız peş peşe geliyor."

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