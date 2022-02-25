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  4. Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi

Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi

25.02.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşındaki müzisyen Emir Ersoy, ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ı (40) ailesinden düğüne saatler kala istedi. İzmir'de olacak düğün için Emir Ersoy ilk Gökçe Bahadır'ın evine davul zurna ile gitti. Çifti Erkan Kolçak Köstendil yalnız bırakmadı.

İzmir'de bu akşam evlenecek Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy bugün aile arasında yüzük taktı. Çifte oyuncu Erkan Kolçak Köstendil de eşlik etti.

DÜĞÜN BUGÜN İZMİR'DE

Bugün İzmir'de nikah masasına oturacak olan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, dün sabah saatlerinde aileleri tanıştırmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin yolunu tuttu. Davul zurna ile Bahadır'ın ailesinin yaşadığı eve gelen Ersoy,oyuncuyu ailesinden istedi. Çifti Erkan Kolçak Köstendil yalnız bırakmadı.

DÜĞÜNE GÜNLER KALA HEYECANINI PAYLAŞMIŞTI

Kuaför çıkışı görüntülenen Bahadır, " Alaçatı'da ailelerimiz ve sevdiklerimizin olduğu bir kış düğünü olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım, teşekkür ederim" diye konuştu.

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Gökçe Bahadır
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