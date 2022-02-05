Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

2011'de hayatını birleştirdiği Ali Sunal'dan 2012'de boşanan Gökçe Bahadır, bir süredir beraber olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la nikah dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

DÜĞÜN TARİHİ 25 ŞUBAT

Çift, 25 Şubat Cuma akşamı İzmir Çeşme'de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle evlenecek. 50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek.



Yakın çevresine mutlu olduğunu dile getiren Bahadır, geçtiğimiz günlerde evlilikle ilgili soruya, "Kısmet artık" demişti. İkili, balayını da Alaçatı'da geçirdikten sonra İstanbul'a dönecek.



