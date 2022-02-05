MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

05.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Gökçe Bahadır, evlilik kararı aldı. Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı müzisyen Emir Ersoy'la aşk yaşayan Bahadır, İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

2011'de hayatını birleştirdiği Ali Sunal'dan 2012'de boşanan Gökçe Bahadır, bir süredir beraber olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la nikah dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

616a9f0266a97c676bc61c93

DÜĞÜN TARİHİ 25 ŞUBAT

Çift, 25 Şubat Cuma akşamı İzmir Çeşme'de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle evlenecek. 50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek.
3168397_f4c2613ea8ceb72bf7d3f319a86d4000

Yakın çevresine mutlu olduğunu dile getiren Bahadır, geçtiğimiz günlerde evlilikle ilgili soruya, "Kısmet artık" demişti. İkili, balayını da Alaçatı'da geçirdikten sonra İstanbul'a dönecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay!Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay!
Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...
Survivor hayatı bitti, içinde öyle bir nefret var ki...Survivor hayatı bitti, içinde öyle bir nefret var ki...
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Gomis'ten duygulandıran açıklama!

Gomis'ten duygulandıran açıklama!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

İlginizi Çekebilir

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.