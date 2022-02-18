Gökçe Bahadır'ın evlilik telaşı

Şimdilerde 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde başrolde yer alan Gökçe Bahadır, bir süredir beraber olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Bebek'te kuaför çıkışında yöneltilen soruları yanıtlayan oyuncu, "Evet arkadaşlar, 25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlıklar var, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var, yoğun bir koşturma içine girdim" dedi. Çok özel bir evlilik teklifi aldığı haberleri hatırlatılan 40 yaşındaki güzel, "Evet, her şey gönlüme göre oldu. Ancak adı üstünde özel. 14 Şubat'ta sette çalışıyordum, tabii ki bana da sürpriz oldu" şeklinde konuştu.

Gecce'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir takı firmasının reklam yüzü olan Bahadır'a, özel tasarım takılar hediye edileceği öğrenildi. Konuyu doğrulayan oyuncu, "Öyle bir durum var, takılarda benim de dokunuşlarım olacak" ifadelerini kullandı. Gelinliğinin bile olmadığını belirten Gökçe Bahadır, "Arkadaşlar gelinliğim bile hazır değil, hala yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şey giyeceğim" açıklamasını yaptı.



