Gökçe Bahadır'ın sevgilisi Emir Aksoy kimdir? Emir Aksoy ne iş yapıyor?

2011-2012 yılları arasında ünlü oyuncu Ali Sunal ile evli kalan Gökçe Bahadır, yaz başından beri müzisyen Emir Aksoy ile aşk yaşıyor. Bahadır, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Emir Aksoy ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

GÖKÇE BAHADIR'IN SEVGİLİSİ EMİR AKSOY KİMDİR?

Emir Aksoy, 14 Ekim 1977 tarihinde doğdu. Babasının müzikle uğraşması sonucu müzisyenlik kariyerine adım attı. Emir Ersoy, 1997 yılında dönemin sevilen sanatçılarından Alpay ile çalıştı. Aksoy, Alpay'ın 'Küçük Bir Öykü'adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi.

Emir Ersoy, 1998 yılında kurduğu 'Mojito' adlı latin-jazz grubuyla, pek çok yerde sahne aldı. Emir Ersoy'un bugüne dek çalıştığı isimlerden bazıları; Tarkan, Bengü, Cüneyt Akgün, Metin Ersoy, Burcu Güneş, Keremcem, Tuğba Özerk, Gülşen, Sibel Tüzün, Vedat Sakman ve Saad Chemmari'dir.

GÖKÇE BAHADIR VE EMİR AKSOY NASIL TANIŞTI?

Gökçe Bahadır ve Emir Aksoy, ''Sezenli Şarkılar'' projesinde birlikte çalıştı. İkilinin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüştü.



