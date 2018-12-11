Gökçe Bahadır müzik dünyasına adım attı!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Oya'sı Gökçe Bahadır, müzik piyasasına adım attı. Her açıklamasında şarkı söylemeyi çok sevdiğini dile getiren Bahadır, albüm çıkartacağının müjdesini sevenlerine duyurdu.

Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 'Ve o gün geldi çattı. Yarın albüm tüm müzik marketlerde. Sizlerle paylaşacağım için çok mutluyum. Şarkı söylemeyi hep çok sevdim, az çok biliyorsunuz. Ama bu sefer biraz farklı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Daha paylaşımlarım olacak tabi ki, bekleyin. Ben çok keyifle çalıştım. Sizin de aynı keyfi almanız dileğiyle' notunu yazdı.





