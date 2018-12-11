MAGAZİN

Gökçe Bahadır müzik dünyasına adım attı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.12.2018 02:53 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır müzik dünyasına girdi. Gökçe Bahadır, Aykut Gürel imzalı albümünün duyurusunu Instagram hesabından yaptı.

Gökçe Bahadır müzik dünyasına adım attı!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Oya'sı Gökçe Bahadır, müzik piyasasına adım attı. Her açıklamasında şarkı söylemeyi çok sevdiğini dile getiren Bahadır, albüm çıkartacağının müjdesini sevenlerine duyurdu.

Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 'Ve o gün geldi çattı. Yarın albüm tüm müzik marketlerde. Sizlerle paylaşacağım için çok mutluyum. Şarkı söylemeyi hep çok sevdim, az çok biliyorsunuz. Ama bu sefer biraz farklı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Daha paylaşımlarım olacak tabi ki, bekleyin. Ben çok keyifle çalıştım. Sizin de aynı keyfi almanız dileğiyle' notunu yazdı.

gokce

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