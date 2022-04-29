Gökçe Barajı'ndaki tam doluluk Yalovalılara su sorunu yaşatmayacak

SITKI YILDIZ - Yalova'nın tek içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı'nda, bölgede kışın ve ilkbaharda etkili olan yağışlar ve son dönemdeki kar erimeleriyle tam doluluğa ulaşılması sayesinde yaz mevsiminde su sıkıntısı yaşanmayacak.

DSİ Genel Müdürlüğünce Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen baraj, 36 milyon metreküp su kapasitesiyle il merkezi başta olmak üzere ilçelerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Geçen yıl mart ayı başında yapılan ölçümde ilkbahar yağışlarına rağmen yüzde 63 seviyesinde olan baraj, bu sene kışın bol kar yağmasından dolayı tam doluluğa kavuştu.

Yeşil Körfez Su Birliğince işletilen barajın taşma riskine karşı zaman zaman kapaklar açılıp fazla su, Selimandıra Deresi'nden denize tahliye edilerek yüzde 95-96 seviyesine kadar indiriliyor. Barajda su seviyesi şu an için yüzde 100 olduğu belirlendi.

Gökçe Barajı'nda bir yıl arayla yüzde 63'ten yüzde 100'e çıkan su seviyesi, AA ekibinin dron görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, geçen sene barajın kıyısındaki toprak katmanın, su seviyesi yükseldiği için kaybolduğu dikkati çekiyor.

- İkinci baraj inşa edilecek

DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü ile İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce 1980 tarihinde yapımına başlanan Gökçe Barajı'nın tamamlanarak ilk suyunun 1991 yılında verildiğini hatırlattı.

Baraj dip savağından itibaren suyun işletme bakım ve yönetiminden Yeşil Körfez Su Birliği'nin sorumlu olduğunu belirten Tazegül, "Baraj yılda 36,6 hektometre küp su verebilecek şekilde inşa edilmiş olup aktif depolama hacmi 21 bin 93 hektometre küptür. 26 Nisan 2022 tarihi itibariyle barajımız yüzde 100 doluluk oranına sahiptir. Yalova ve çevresinde hızla artan nüfusun içme kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere Gökçe Barajı'na ilave olarak Çağlayan Barajı planlama çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.

-Çağlayan Barajı, Yalova'ya yılda 15 milyon metreküp ek su sağlayacak

Yıllık su potansiyeli 65 milyon metreküp olan Sellimandıra deresinin Gökçe Barajı'ndaki regülasyon oranının yüzde 60 olarak değerlendirildiğini aktaran Tazegül, şunları kaydetti:

"Baraj regülasyon oranının düşük olması nedeniyle Sellimandıra deresi üzerindeki suyun verimli olarak kullanılabilmesi adına Gökçe Barajı'nın membasında yapılacak Çağlayan (Gökçe 2) Baraj Tesisi vasıtasıyla tüm bu sular düzenlenerek yılda 15 milyon metreküp Yalova il merkezine ilave içme suyu verilmesi düşünülmüştür. Bu kapsamda Yalova Termal Çağlayan Barajı ve İçme suyu Tesisleri Planlama Mühendislik Hizmetleri işi 28 Nisan 2021 tarihinde ihale edilmiş olup 31 Mayıs 2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 4 Haziran 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. İşimize ait planlama çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılı ilk çeyreğinde planlama çalışmalarının tamamlanması ve proje işinin ihale edilmesi hedeflenmektedir."

-"Bu sene Allah'ın izniyle su sorunumuz olmayacak"

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Yusuf Ziya Şener ise, Yalova'nın günlük ihtiyacı olan 80 ila 100 bin metreküp suyun birlik tarafından karşılandığını söyledi.

Şener, bir ay erken başlayan kış mevsimi ve yoğun kar yağışlarının, barajda tam doluluğa ulaşmalarına imkan sağladığını ifade etti.

Gökçe Barajı'ndaki mevcut duruma değinen Şener, şu bilgileri paylaştı:

"Şu an yüzde 98 hatta yüzde 100 seviyesinde. Baraja gelen su, giden suyun üzerinde olursa taşma riski olacağı için su seviyesini yüzde 95-96'lara kadar indirebiliyoruz. 2014 yılında olan su kıtlığı dışında son yıllarda önemli bir sorun yaşamadık ama geçen sene yüzde 14 ile 40 günlük su kalma sorunumuz olmuştu. Bu sene Allah'ın izniyle su sorunumuz olmayacak. İnşallah gelecek yıl da kış mevsimi ve yağmurlar bir iki ay erken gelirse önümüzdeki senelerde de su kıtlığı olmayacağı kanısındayım."

Şener, DSİ Genel Müdürlüğünce Çağlayan Barajı'nın tamamlanarak devreye alınmasıyla içme suyu temini konusunda büyük rahatlama yaşanacağını dile getirdi.

Bu barajda yaklaşık 15 milyon metreküp su tutulacağını anlatan Şener, "Proje aşamaları tamamlandı ve şu an yapım aşamalarına geçilecek. İnşallah burası 5-6 sene içinde tamamlanacak ve Yalova'nın su sorunu kalmayacak." dedi.

