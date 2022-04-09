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Gökdelen filminin konusu nedir? Hangi ülkede çekildi? Gökdelen filminin oyuncuları kimlerdir?

09.04.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökdelen filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin 9 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer almasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar film ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Gökdelen filminin konusu nedir? Hangi ülkede çekildi? Gökdelen filminin oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gökdelen filminin konusu nedir? Hangi ülkede çekildi? Gökdelen filminin oyuncuları kimlerdir?

Gökdelen filmi günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 2018 yılında vizyona giren film aksiyon - gerilim türündedir. Peki Gökdelen filminin konusu nedir? Hangi ülkede çekildi? Gökdelen filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GÖKDELEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gökdelen filminin konusu şu şekildedir:

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirme işiyle ilgilidir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

GÖKDELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dwayne Johnson
Neve Campbell
Chin Han
Roland Møller
Noah Taylor
Byron Mann
Pablo Schreiber
Hannah Quinlivan

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Dwayne Johnson
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