Gökdelen filmi günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 2018 yılında vizyona giren film aksiyon - gerilim türündedir. Peki Gökdelen filminin konusu nedir? Hangi ülkede çekildi? Gökdelen filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Gökdelen filminin konusu şu şekildedir:
Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirme işiyle ilgilidir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.
Dwayne Johnson
Neve Campbell
Chin Han
Roland Møller
Noah Taylor
Byron Mann
Pablo Schreiber
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