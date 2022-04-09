Gökdelen filmi günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 2018 yılında vizyona giren film aksiyon - gerilim türündedir. Peki Gökdelen filminin konusu nedir? Hangi ülkede çekildi? Gökdelen filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GÖKDELEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gökdelen filminin konusu şu şekildedir:

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirme işiyle ilgilidir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

GÖKDELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dwayne Johnson

Neve Campbell

Chin Han

Roland Møller

Noah Taylor

Byron Mann

Pablo Schreiber

Hannah Quinlivan

