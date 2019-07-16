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Gökhan Akkan: Geçen seneden dersler çıkardık

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 16.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'da milli kaleci Gökhan Akkan, "Bu sezon için de hedefimiz daha yukarılara gitmek. Geçen seneden dersler çıkardık. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde giderek daha da yukarılarda olmak istiyoruz" dedi.

Gökhan Akkan: Geçen seneden dersler çıkardık

Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, takımının Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonu değerlendiren Gökhan, "İlk yarıyı istemediğimiz bir şekilde bitirmiştik. 12 puan gibi düşük bir puanla kapattık. İkinci yarıya başlarken takım içinde konuşulan ve Okan hocanın anlattığı, bu takımı bu durumdan çıkarmamız gerektiğiydi. Okan hocanın gelişiyle de takım iyi bir hava yakaladı. Bize katılan arkadaşlarımız çok iyi uyum sağladı. Onların uyum sağlaması ve herkesin elinden geleni yapmasıyla üst sıralara doğru tırmandık. Bu bizim için mutluluk verici bir şey. Şehir, taraftar ve bizler, düşmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyoruz. Çok çaba sarf ettik ve düşmediğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

"BU SEZON HEDEFİMİZ DAHA YUKARILARA GİTMEK"
Hedeflerinin bu sezon üst sıralar olduğunu vurgulayan Akkan, "Bulunduğumuz mevki, diğer mevkiler gibi değil. Hata yapma olasılığımız düşük. İlk yarıda da çok yüksek çaba sarf ederek oynamıştık. Şanssızlıklar oldu tabii ki. İkinci yarıyla birlikte daha bilinçli bir şekilde bir şeyler yapma çabasındaydık. Bunun sonucunda herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ve bu da hem benim hem de takımın performansını yukarı taşıdı. Bazen benim bir kurtarışım tüm takımı bazen de attığımız bir gol benim performansımı yukarıya taşıyordu. Bu sezon için de hedefimiz daha yukarılara gitmek. Geçen seneden dersler çıkardık. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde giderek daha da yukarılarda olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"VEDAT, FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLACAKTIR"
Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç'in başarılı olacağını ifade eden file bekçisi, "Vedat benim takımdaki en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Aramızdaki etkileşim biraz daha farklıydı. Çok iyi bir sezon geçirdi ve iyi bir çıkış yakaladı. Hak ettiği şekilde büyük bir camiaya transfer oldu. Tabii ki biz, burada kalsın bize katkı sağlasın isterdik ama sonunda transfer oldu. Kimsenin yeri doldurulamaz değildir; bu takıma çok katkı sağladı. Yeni gelen oyuncularla birlikte oyun yapımızı hocamızın uygun gördüğü şekilde yeniden belirleyeceğiz. Dediğim gibi başarılı olmasını isterim ki bence başarılı da olacak. Çok iyi bir karakter, çok savaşçı bir oyuncu. Büyüklerde hangi takımda olursa olsun, ben başarılı olacağına inanıyordum. Bu da Fenerbahçe oldu" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA KALICI OLMAK İSTİYORUM"
Milli takıma uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirten Gökhan Akkan, "Şenol hocanın gelmesiyle takım kazanmaya başladı. Fransa gibi şampiyon bir takımı yendik. Takımın içindeki ortam, kazanmaya başladıkça Şenol hocanın da tecrübesiyle daha da iyi olmaya başladı. Kendi açımdan bakarsak; bir kamp gidip iki kamp gitmemekten ziyade ben kalıcı olmak istiyorum. Burada iyi bir performans sergilediğimde milli takıma gidiyorum. İnşallah burada iyi performansıma devam eder, milli takımda da kalıcı olurum" dedi.

"FRANSA MAÇI BİZİM İÇİN BİR FIRSATTI"
Milli takımın Fransa galibiyetini de değerlendiren Akkan, "Taktik-teknik kısımları var. Şenol hoca, Fransa'yı çok iyi analiz edip bize anlattı. Biz de tabii ki üst düzey oyuncular olduğu için hepsini yakından tanıyorduk. Bizim de onlar kadar iyi olduğumuzu göstermek için bu bir fırsattı. Herkes saha içinde elinden geleni yapınca yenemeyeceğimiz bir takım olmadığını herkese gösterdik" şeklinde konuştu.

"RİZESPOR'DAN AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"
Hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu açıklayan file bekçisi, "Ben Rizespor'un sözleşmeli oyuncuyum. Şartlar ne getirir tabii ki bilinmez. Hedefim elbette Avrupa'da oynamak. İnşallah nasip olursa Rizespor'dan Avrupa'ya gitmek istiyorum. İngiltere Premier Lig'de oynamak istiyorum. İkinci bir lig olarak da İspanya Ligi'ni söyleyebilirim. İki ligi de çok yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BUFFON'U ÖRNEK ALIYORUM"
Örnek aldığı ismi de açıklayan Gökhan Akkan, "Bu yaşında hâlâ daha üst düzey oynadığı için Buffon'u örnek alıyorum. Profesyonelliği, tecrübesi üst düzeyde" dedi.

"KALECİLER İÇİN HER OYUNCU TEHLİKELİ"
Hata kaldırmayan bir pozisyonda oynadığını ifade eden Gökhan Akkan, "Bizim için her oyuncu tehlikelidir. Maç başlamadan önce 'x takımda şu oyuncu var, iyi savunmalıyız, dikkat etmeliyiz' şeklinde bir konuşmamız olmuyor. Ligde çok iyi oyuncular var tabii ki ama şu beni çok zorladı diyebileceğim bir oyuncu söyleyemem. İkinci yarı da her takımı yenmek zorunda olduğumuzdan dolayı tüm oyuncular tehlikeli olduğu için bir isim vermem doğru olmaz ama beraber oynadığım için Vedat'ı ve milli takımda beraber çalıştığım Burak Yılmaz'ı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

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