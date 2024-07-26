Mehmet Büyükekşi için olay yaratan itiraflar! ''Bizi dozerle sürüp, çukura attılar...''

Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün yıllardır yaşadığı stadyum sorununa da değinen Hurma, “Türkiye’de sadece Karagümrük Kulübü’nün stadının ve tesisinin olmaması şu anda tüm samimiyetimle söylüyorum, benim nerede antrenman yapacağım kamptan sonra henüz belli değil. Bu çok sıkıntılı bir durum. Bunun için ülkemizde tüm yetkililerle görüştüm. Şu ana kadar bir sonuç çıkarmayı beceremedim, umut ediyorum ki bundan sonra beceririz” ifadelerinde bulundu.
Başkan Hurma ayrıca, "Geçen yıl tabii ki bizim beklentimiz takım kadrosu olarak UEFA Kupası’na katılmaktı. Maalesef Futbol Federasyonu eski başkanı Sayın Büyükekşi ve ekibindeki insanlarla düştüğümüz anlaşmazlık sonucu ki hiçbirisi Karagümrük‘ün çıkarları adına değil, futbol adınaydı. Onun sonucunda Türkiye’de tartışmasız herkesin kabul edeceği şekilde bizi bir dozerle sürüp bir çukura attılar. Biz hancıyız, yolcular düşünsün. Biz o girdiğimiz çukurdan çıkar, tekrar futbol sahnesinde almamız gereken yeri alırız" şeklinde konuştu. (DHA)