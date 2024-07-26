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  4. Mehmet Büyükekşi için olay yaratan itiraflar! ''Bizi dozerle sürüp, çukura attılar...''

Mehmet Büyükekşi için olay yaratan itiraflar! ''Bizi dozerle sürüp, çukura attılar...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.07.2024 10:41
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Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, "Maalesef Futbol Federasyonu eski başkanı Sayın Büyükekşi ve ekibindeki insanlarla düştüğümüz anlaşmazlık sonucu ki hiçbirisi Karagümrük‘ün çıkarları adına değil, futbol adınaydı. Onun sonucunda Türkiye’de tartışmasız herkesin kabul edeceği şekilde bizi bir dozerle sürüp bir çukura attılar. Biz hancıyız, yolcular düşünsün. Biz o girdiğimiz çukurdan çıkar, tekrar futbol sahnesinde almamız gereken yeri alırız" dedi.

Mehmet Büyükekşi için olay yaratan itiraflar! ''Bizi dozerle sürüp, çukura attılar...''
  1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Kulübü'nün Başkanı Süleyman Hurma, açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi bir kadro kurduklarını belirten Hurma, “Takımımızda çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu sezon geri geleceğiz. Çok önemli oyuncuları aldık. Bunlardan biri de Nikola Dovedan. Bundesliga’da 25 maçı var. Bundesliga‘dan Süper Lig‘e bir oyuncu getirmek çok zorken biz bir alt lige oyuncu getirdik. Portekiz liginden Camacho diye çok önemli bir oyuncu aldık. Papy Djilobodji’yi ise Antep’ten transfer ettik. Beşiktaş’tan Emre Bilgin‘le anlaşmak üzereyiz, zaten kendi elimizde çok önemli oyuncularımız vardı. Üst düzey oyuncu alıp yolunuza devam edeceğiz” diye konuştu.
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"ŞU ANA KADAR BİR SONUÇ ÇIKARMAYI BECEREMEDİM"

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Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün yıllardır yaşadığı stadyum sorununa da değinen Hurma, “Türkiye’de sadece Karagümrük Kulübü’nün stadının ve tesisinin olmaması şu anda tüm samimiyetimle söylüyorum, benim nerede antrenman yapacağım kamptan sonra henüz belli değil. Bu çok sıkıntılı bir durum. Bunun için ülkemizde tüm yetkililerle görüştüm. Şu ana kadar bir sonuç çıkarmayı beceremedim, umut ediyorum ki bundan sonra beceririz” ifadelerinde bulundu.

"DOZERLE SÜRÜP BİR ÇUKURA ATTILAR"

Başkan Hurma ayrıca, "Geçen yıl tabii ki bizim beklentimiz takım kadrosu olarak UEFA Kupası’na katılmaktı. Maalesef Futbol Federasyonu eski başkanı Sayın Büyükekşi ve ekibindeki insanlarla düştüğümüz anlaşmazlık sonucu ki hiçbirisi Karagümrük‘ün çıkarları adına değil, futbol adınaydı. Onun sonucunda Türkiye’de tartışmasız herkesin kabul edeceği şekilde bizi bir dozerle sürüp bir çukura attılar. Biz hancıyız, yolcular düşünsün. Biz o girdiğimiz çukurdan çıkar, tekrar futbol sahnesinde almamız gereken yeri alırız" şeklinde konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi Süleyman Hurma tff
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