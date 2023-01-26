Gökhan Çıra baba oldu! Ebru Şancı, Selin Ciğerci ile konuşmasını ifşa etti: "Çocuğa ben bakacağım"

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, dün sosyal medya hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşarak baba olduğunu duyurdu. Evlendikleri süreçte çocuk sahibi olmak istediklerini her fırsatta dile getiren çiftten Çıra bebeğinin adını da açıkladı.

Evli oldukları dönemde bebeklerine "Saadet Serenay" ismini koyacaklarını söyleyen çiften Çıra'nın bebeğinin adı da "Saadet Serenay Çıra" oldu.

Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var" ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ 'PES' DEMİŞTİ AMA...

Selin Ciğerci ise Çıra'nın paylaşımının ardından Instagram hesabından "Pes" diye paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Ancak Söylemezsem Olmaz'un yeni sunucularından Ebru Şancı Ciğerci ile telefon konuşmasını ifşa etti. Şancı konuşmasında şunları söyledi:

"Ben dün Selin'le konuştum. Tabii ki çocuğu birlikte evlat edinmeye karar verdik, dedi. Bu o çocuk. 'Biz bu yola birlikte çıktık, çocuğa ben bakacağım benimle benim evimde kalacak' dedi."



