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Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci beklediği mesajı alamıyor!

17.10.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra'dan boşandığı günden beri gündemden düşmeyen Selin Ciğerci Bir Başka Güzel programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci beklediği mesajı alamıyor!

Geçtiğimiz aylarda eşi Gökhan Çıra’dan boşanan Selin Ciğerci, jürisi olduğu moda programında yine yaptığı yorumlarla gündem oldu.

Ciğerci, sunucunun “Dm’den mesaj geliyor mu?” sorusuna önce "Hayır" dedi. Diğer jüriler bu yanıtı beğenmeyince Ciğerci’ye ısrar ettiler. Ciğerci ise gülerek “Geliyor ama istediğimden gelmiyor!” şeklinde yanıt verdi.

Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra ile yeniden barışıp barışmayacağı merak ediliyordu.

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra Armağan Çağlayan'a anlattı! &quot;Çok para mı kazanıyorsunuz?&quot;Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra Armağan Çağlayan'a anlattı! "Çok para mı kazanıyorsunuz?"

Gökhan Çıra, "Neden boşandınız?" sorusuna "Selin'le severek boşandık. Her yerde birlikteydik; evde, işte, dışarıda... Kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda, o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz, konuşuyoruz..." demişti.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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